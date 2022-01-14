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Giriş Tarihi: 14.1.2022 09:35

Domenec Torrent'in ekibindeki olay tercüman 48 saatte kovuldu!

Domenec Torrent’in ekibindeki olay tercüman 48 saatte kovuldu!

Galatasaray'da İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in göreve gelmesinden sonra ekibinde bulunan tercüman Marc Gonzalo'nun işine son verildi. Daha önce Galatasaray hakkında yaptıkları paylaşımları gün yüzüne çıkan Gonzalo'ya karşı Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi. Paylaşımları tespit eden yönetim 49 yaşındaki Gonzalo'nun işine son verdi.

Tercüman Mert Çetin'in yerine göreve getirilen Marc Gonzalo'nun sosyal medyaya düşen paylaşım ve görüntüleri G.Saray'ı karıştırdı. Bir şov programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, "Siyah beyaz'' dediği video, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında oynayan 49 yaşındaki isim, G.Saray-PSG maçında Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler infiale neden oldu. Sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan Carrusca'nın formasıyla yaptığı paylaşıma "Bir zamanlar yetenekli çok iyi bir oyuncu vardı ama malum takım ona hak ettiği şansı vermedi. Saygı duy" yorumunu yapmış olması bardağı taşırdı.

Başkan adaylarından Metin Öztürk ise yönetimi eleştirerek, "G.Saray'a malum takım diyor, siz de onu alıp iletişimimizde görev veriyorsunuz öyle mi?" derken, tepkiler üzerine sarı kırmızılı yönetim, Marc Gonzalo'nun işine son verdi.

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Domenec Torrent'in ekibindeki olay tercüman 48 saatte kovuldu!
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