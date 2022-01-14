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Giriş Tarihi: 14.1.2022 19:44

Düşme hattında kritik maç! Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor...

Düşme hattında kritik maç! Yeni Malatyaspor, Göztepe’yi ağırlıyor...

Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor ve Göztepe, karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, 16. sırada yer alan İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırlıyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk 11'ler şöyle:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Karim Hafez, Wallace, Sadık, Semih, Azubuike, Donsah, Kenan, Mustafa, Mounir, Dicko.

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye.

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Düşme hattında kritik maç! Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor...
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