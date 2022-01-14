Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a müjdeli haber! Omar Elabdellaoui tam 1 yıl sonra takıma döndü
Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:30 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:04

Galatasaray'a müjdeli haber! Omar Elabdellaoui tam 1 yıl sonra takıma döndü

Galatasaray’a müjdeli haber! Omar Elabdellaoui tam 1 yıl sonra takıma döndü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Göz tedavisi kontrolü için gittiği ABD'den dönen Omar Elabdellaoui takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde baskı ve baskıya karşı topla çıkma çalışmasının ardından hücum organizasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.

OMAR 1 YIL SONRA TAKIMA DÖNDÜ!

İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile göz tedavisi kapsamında kontrol için gittiği ABD'den dönen Omar Elabdellaoui'nin takımla çalıştığı kaydedildi. Norveçli sağ bek, 2021 yılbaşında geçirdiği havai fişek kazasıyla gözünden yaralanmıştı.

Milli takımlarda bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in antrenmanda yer almadığı, hafif sakatlıkları olan Arda Turan ile Christian Luyindama'nın ise ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Hatay'a gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Son dakika | Fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel ve PKK'lı Volkan Bora hakkında flaş gelişme: O hemşire de...
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Beyazıt Öztürk'e kötü haber! Ünlü şovmenin talebine mahkemeden red!
Hande Yener'in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
Son dakika haberi: İstanbul'da mezarlıkta skandal görüntü! PKK renkleriyle süslediler
Oyuncu Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı açıkladı!
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a müjdeli haber! Omar Elabdellaoui tam 1 yıl sonra takıma döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA