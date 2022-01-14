Hakan Çalhanoğlu’na Inter’de büyük ödül! Aralık ayının en iyisi...

Uzun yıllardır İtalya Serie A'da ülkemizi gururlandıran işler yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olmuştu. Çalhanoğlu'nun bu transferi İtalyan taraftarlar tarafından tepki çekse de, milli yıldız Inter'de etkileyici performansını sürdürüyor.
Inter'de her geçen hafta performansını yükselten Hakan Çalhanoğlu, aralık ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz ayı 4 gol ve 2 asistle tamamlayan milli yıldız, Inter'in Serie A'da liderlik koltuğuna oturmasında büyük rol oynadı.
Son olarak Inter ile İtalya Süper Kupası'nı kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki ilk kupasına uzanmıştı.