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Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:40 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:43

Hakan Çalhanoğlu'na Inter'de büyük ödül! Aralık ayının en iyisi...

Hakan Çalhanoğlu’na Inter’de büyük ödül! Aralık ayının en iyisi...

A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla Serie A'da mücadele ediyor. Milli oyuncu, geçtiğimiz ay gösterdiği etkileyici performansla Inter'de aralık ayının en iyisi seçildi.

Uzun yıllardır İtalya Serie A'da ülkemizi gururlandıran işler yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olmuştu. Çalhanoğlu'nun bu transferi İtalyan taraftarlar tarafından tepki çekse de, milli yıldız Inter'de etkileyici performansını sürdürüyor.

Inter'de her geçen hafta performansını yükselten Hakan Çalhanoğlu, aralık ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz ayı 4 gol ve 2 asistle tamamlayan milli yıldız, Inter'in Serie A'da liderlik koltuğuna oturmasında büyük rol oynadı.

Son olarak Inter ile İtalya Süper Kupası'nı kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki ilk kupasına uzanmıştı.

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Hakan Çalhanoğlu'na Inter'de büyük ödül! Aralık ayının en iyisi...
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