Kaptanlık ruhunda vardı

Giriş Tarihi: 14.1.2022

“Biz altyapı antrenörleri olarak ‘Ahmet’e A takımda şans verilirse kaptan bile olur’ demiştik. Onu da sonraki süreçte başardı. Soyunma odasında kısa bir konuşma yapar, arkadaşlarını motive etmesi için sözü ona bırakırdım.”