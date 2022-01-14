Kaptanlık ruhunda vardı

“Biz altyapı antrenörleri olarak ‘Ahmet’e A takımda şans verilirse kaptan bile olur’ demiştik. Onu da sonraki süreçte başardı. Soyunma odasında kısa bir konuşma yapar, arkadaşlarını motive etmesi için sözü ona bırakırdım.”
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ahmet Çalık'ı 14 yaşından itibaren çalıştıran Aykın Demir, "Ozamanlarda profesyonelliğikafasına koymuştu. Futbola tutkuluydu. Uykusunu, dinlenmesini ve antrenmanlarını bir disiplin içinde sürdürüyordu" dedi. Talebesinin genç yaşına rağmen ruhunda kaptanlık olduğunu söyleyen Demir, şöyle devam etti: "Biz altyapı hocaları, 'Ahmet'e A takım şansı verilirse, o takımın kaptanı olur' demiştik. Onu da sonraki süreçte başardı. 15 yaşında kaptandıve bu vasfı sonunakadar hak ediyordu."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DANAHMET ÇALIK'IN AİLESİNE TAZİYE
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Konya'dan Ankara'ya giderken Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkiinde aracının şarampole devrilmesi sonucu vefat eden Konyasporlumilli futbolcu Ahmet Çalık'ınailesi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.
GENÇLERDEN ELİNİ HİÇ ÇEKMEDİ
"TAKIMDA hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışında kamplara veya deplasmanlara gittiğimizde onları Ahmet Çalık'la eşleştirir, aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü ne zaman uyunması gerektiğini, ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi. Maç öncesi veyadevre arasında soyunmaodasına girdiğimdekısa konuşur ve Ahmetile göz göze geldiğimizdesözü ona bırakırdım. O da arkadaşlarını motive ederdi. A takıma geçtikten sonra da altyapıdan elini hiç çekmedi. Gençlerin en büyük destekçi oldu."
SALIH UÇAN DESTEK VERMIŞ: Heyecanın 1-2 maça geçecek
AYKIN Demir, Ahmet Çalık'ın, ilk defa Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe ile oynayacağı maçta A Takım forması giydiğini hatırlatarak "Salih Uçan ile karşılaşması öncesi konuştuğunu gördüm. Onunla U15 Ligi'nde rakip olmuşlardı. Karşılaşmayı sıfır hata ile tamamladı. Sonra kendisine, 'Salih'le ne konuşup, gülüştünüz?' diye sordum. 'Heyecanlanma 1-2 maç sonra hepsi geçer dedi'" ifadelerini kullandı. Demir, Ahmet Çalık'ın Galatasaray forması giyerek çocukluk hayalini de gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.