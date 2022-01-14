Löw ile ilk temas olumlu

Sarı-lacivertlilerin başkanı, dün Almanya’da Joachim Löw ile bir araya gelirken ilk görüşmenin pozitif geçtiği öğrenildi. Ali Koç bugün de Lisbon’a giderek Portekizli Jorge Jesus ile masaya oturacak
Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar İsmail Kartal teknik direktörlük görevini üstlenirken, başkan Ali Koç yeni yapılanma için Avrupa turuna çıkmıştı. Koç'un ilk durağı Joachim Löw için Almanya oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Alman teknik adam ile ülkesinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İlk buluşmanınolumlu geçtiğive 61 yaşındakitecrübeli çalıştırıcının düşünmekiçin süre istediği öğrenildi. Tarafların bir kez daha bir araya geleceği ifade edildi. Almanya'dan pozitif izlenimlerle ayrılan Ali Koç'un ikinci durağı ise Lisbon şehri oldu.
SÜRECİ FAZLA UZATMAK İSTEMİYOR Benfica ile sözleşmesini bitiren Jorge Jesus ile bugün bir araya gelmesi beklenen başkan Koç, Portekizli teknik direktörle şartları masaya yatıracak. Bu görüşme trafiğinin ardından sarı-lacivertli yönetim yol haritasını belirleyecek. Yönetim, gelecek sezon içinLöw veya Jesus arasında tercihyapacak. Süreci fazla uzatmak istemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon için kariyerli bir hocayla el sıkışıp transfer planlamasını da ona göre yapmayı düşünüyor.