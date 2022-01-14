Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Hakan’dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 14.1.2022

Mert Hakan’dan kötü haber!

Mert Hakan’dan kötü haber!
FENERBAHÇE'DE Antalyaspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı. Dün idmanda sakatlanan sarı-lacivertli futbolcunun MR'ı çekilirken sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı. İyileşme süresi üç hafta olarak açıklanan 27 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor deplasmanının yanı sıra gelecek hafta içinde oynanacak Altay ve Sivasspor (D) karşılaşmalarında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli futbolcu, Süper Lig'e verilecek aranın ardından Başakşehir karşılaşmasına yetişebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a veda etti! Sürpriz paylaşım: "Son imzam..."
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı!
ABD'de Omicron etkisi: OHAL ilan edildi, raflar boş kaldı!
Trabzonspor'da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...
Prens Andrew'a büyük şok! Tüm kraliyet unvanları elinden alındı
Son dakika: A Haber yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar
Suya limon katmak zayıflatmaz
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bodrum’da! Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti hayvan barınağını ziyaret etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Hakan’dan kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA