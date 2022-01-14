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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Mesut Özil’ın başı döndü

Mesut Özil’ın başı döndü
F.BAHÇE'DEKİ hoca sirkülasyonu Mesut Özil'in kariyeri ile zıtlık teşkil ediyor. Sarı-lacivertlilere gelmeden önce Schalke 04 (2006-08-Mirko Slamka), Werder Bremen (2008-2010-Thomas Schaaf), Real Madrid (2010-13-Mourinho ve Ancelotti) ve Arsenal (2013-2021-Wenger, Emery, Arteta) formaları giyen yıldız futbolcu, bu 15 yılda geçici teknik direktörler hariç 7 hoca ile çalıştı. Ancak geçen sezon 25 Ocak'ta F.Bahçe'ye gelen Mesut, İsmail Kartal'ın 12 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte, 353 günde 4. teknik direktörünü gördü. Özil, Erol Bulut'la başlayan sezonu Emre Belözoğlu ile bitirirken. yeni sezona da Pereira ile girdi. Ve bir sürpriz olmazsa da İsmail Kartal ile bitirecek.

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Mesut Özil’ın başı döndü
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