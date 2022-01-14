Önder Karaveli'den Michy Batshuayi sözleri! "Onun golüyle kazanmamıza çok sevindim..."

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle: "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu. Batshuayi'nin golüyle kazanmamıza çok sevindim, ihtiyacı vardı. Tam bir takım galibiyeti aldık"

"Atiba ve Alex, antrenmanlara başladılar. Fiziksel olarak tam hazır olmadıkları için kadroda düşünmedik. Montero'nun da cezası bitiyor, o da katılacak. Kadromuzun sayısı biraz daha yükseldi, rotasyon şansımız daha yüksek."