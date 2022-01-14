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Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:53 Son Güncelleme: 14.1.2022 22:54

Önder Karaveli'den Michy Batshuayi sözleri! "Onun golüyle kazanmamıza çok sevindim..."

Önder Karaveli’den Michy Batshuayi sözleri! Onun golüyle kazanmamıza çok sevindim...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek ligde 2 maç sonra kazandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu." dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle: "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu. Batshuayi'nin golüyle kazanmamıza çok sevindim, ihtiyacı vardı. Tam bir takım galibiyeti aldık"

"Atiba ve Alex, antrenmanlara başladılar. Fiziksel olarak tam hazır olmadıkları için kadroda düşünmedik. Montero'nun da cezası bitiyor, o da katılacak. Kadromuzun sayısı biraz daha yükseldi, rotasyon şansımız daha yüksek."

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Önder Karaveli'den Michy Batshuayi sözleri! "Onun golüyle kazanmamıza çok sevindim..."
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