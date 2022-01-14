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Giriş Tarihi: 14.1.2022 10:53

Paixao ayrılık kararından vazgeçti! İşte ilk sözleri...

İHA
Paixao ayrılık kararından vazgeçti! İşte ilk sözleri...

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan 37 yaşındaki Portekizli golcü Marco Paixao, ayrılık kararından vazgeçtiğini açıkladı. Daha önce ayrılık kararı alan Paixao'ya Altay taraftarlarından destek ve sevgi mesajları yağdı. Aldığı mesajlardan sonra konuşan Paixao, "Bugünkü güzel mesajlarınız için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Meslek hayatımın en stresli ve duygusal günlerinden birini yaşadım. Tüm bu duygulardan sonra kulüpte oynamaya devam etme kararı aldım. Bu taraftarları, kulübü ve futbolu çok seviyorum. Altay formasıyla bunca yıldır yaşadığım anılar ve duygular nefes kesici. Burası benim evim." mesajını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao, dün sabah saatlerinde alacaklarının ödenmediği gerekçesini göstererek siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı. Ayrılık kararının ardından sosyal medyadan Portekizli golcüye destek ve sevgi mesajları yağdı.

"MESLEK HAYATIMIN EN STRESLİ VE DUYGUSAL GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADIM"

37 yaşındaki santrfor sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak ayrılık kararından vazgeçtiğini duyurdu. Paixao, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü güzel mesajlarınız için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Meslek hayatımın en stresli ve duygusal günlerinden birini yaşadım. Tüm bu duygulardan sonra kulüpte oynamaya devam etme kararı aldım. Bu taraftarları, kulübü ve futbolu çok seviyorum. Altay formasıyla bunca yıldır yaşadığım anılar ve duygular nefes kesici. Burası benim evim. Güzel günler yaşamaya devam etmek istediğim yer ve mutlu olmak istediğim yer burası. Bu zor ve çok duygusal anımda yanımda olan güzel eşim Melania'ya çok minnettarım. Nutkum tutuldu, kulüpte son yıllarda yaşanan tüm muhteşem anlar beni derinden heyecanlandırdı. Hepinize teşekkürler. Ben ve güzel ailem tüm desteğiniz için çok minnettarız. Altay bizim evimiz, İzmir bizim şehrimiz. Çok minnettarım."

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Paixao ayrılık kararından vazgeçti! İşte ilk sözleri...
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