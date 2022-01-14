Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Gaziantep FK maçında ilk 11’ler belli oldu

OĞUZHAN VE LARİN SINIRDA!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

RAKİBİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.