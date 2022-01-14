Süper Lig takımlarına hoca dayanmıyor! Bu sezon 17 isim görevi bıraktı

ADI STADYUMA VERİLDİ

Mustafa Denizli yönetiminde 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen İzmir ekibi Altay, sezona iyi başlamasına rağmen 20. hafta sonunda 18 puanla 18. sırada yer aldı. 13 maçlık galibiyet hasreti olan Altay'da deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Yenilenen Alsancak Stadyumu'na 26 Kasım 2021 tarihinde siyah-beyazlılarla özdeşleşen Mustafa Denizli'nin ismi verilmişti.



KASIMPAŞA 3 KEZ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

İlk değişikliği 1. haftada Kasımpaşa yaparken, 3 haftada Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6. haftada, Aykut Kocaman idaresinde yeni sezona giriş yapan Başakşehir 8. haftada, Ersun Yanal ile 2021-2022 sezonuna 'merhaba' diyen Antalyaspor ise yine 8. haftada hoca değişikliğine gitti.

Kasımpaşa 13 haftada 3 kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa, ardından göreve gelen Cihat Arslan'la da 10. haftada yolları ayırırken, Hakan Kutlu da takımın başında sadece 7 lig maçına çıkabildi. Şu anda takımın başında yardımcı antrenör Sami Uğurlu yer alıyor.