Domenec Torrent’in imzasında dikkat çeken detay! Galatasaray’ın açıklaması...

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Önceki akşam Fatih Terim, sosyal medyadan fesih sözleşmesini, sarı-kırmızılı renklere attığı ilk imza ile birlikte paylaşıp "Galatasaray'da ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü. Yönetimin, yeni hocasının resmi imzasını 19.05'te kamuoyuna açıklaması İmparator'a tarihi bir mesaj olarak yorumlandı.



4 YILDIZLI TEK TAKIM!

Domenec Torrent, imzanın ardından GS TV'ye yaptığı açıklamada umutlu mesajlar verdi. İspanyol teknik adam, "Bu büyük camianın bir parçası olmaktan dolayı çok memnunum. Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Galatasaray, çok büyük bir takım.. Dört yıldızı ilk kazanan ve Türkiye'nin tek dört yıldızlı takımı. Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takım. Bu takımla büyük işler başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.



EKİBİYLE BİRLİKTE POZ VERDİ

Fatih Terim'in teknik heyetini yetersiz gören Galatasaray yönetimi çareyi hoca değişikliğinde buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Torrent'i dün kamuoyu ile paylaşırken, resmi açıklamada yardımcıları Guerrero ile Gris Vila ile de sözleşme imzalandığı duyuruldu ve İspanyol teknik heyetin toplu fotoğrafı servis edildi.