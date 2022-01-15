Galatasaray Domenec Torrent’le ilk sınavına çıkıyor

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Berkan Kutlu, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

SON 9 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom", kalesindeki 10 gole engel olamadı.

HATAYSPOR İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.