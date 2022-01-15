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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Hayat eve sığar

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Hayat eve sığar

Topa hükmetmesine rağmen hücumda etkisiz kalan siyah-beyazlı ekibin imdadına eleştirilerin odağındaki Batshuayi yetişti. Belçikalı yıldız, Ghezzal’ın kaleciden dönen topunu tamamlayarak üç puanı getiren isim oldu

Larin'in 90+4'teki golü VAR'a takıldı. Kartal, bu sezon Vodafone Park'ta üst üste 3. galibiyetini aldı
Dün gece Dolmabahçe'de hava ne kadar soğuksa maçın ilk devresi de o kadar durağandı. İlk 45'te içimizi ısıtacak bir futbol oynanmadı. 5'li savunmayla Beşiktaş'a alan bırakmayan Gaziantep iyi savunma yaparken, hücumu sadece kontratak üzerine kurguladı. İlk yarıda Emirhan'a Papy'nin yaptığı müdahale ve Vetrih'in Batshuayi'nin ayağına kasıtlı basması VAR'ın gözünden kaçtı. İkinci yarıya da değişiklik yapmadan başlayan Beşiktaş, bir türlü Gaziantep ceza sahasında istediği organizasyonları gerçekleştiremedi. Teknik direktör Önder Karaveli gidişatı değiştirmek için Larin ve Oğuzhan'ı oyuna sürünce siyah-beyazlıların hücum etkinliği arttı. Ghezzal'ın kaleyi yokladığı pozisyonda Günay topu Batshuayi'nin önüne uzaklaştırınca Belçikalı için meşin yuvarlağı sadece boş kaleye göndermek kaldı. 90 dakika skoru koruyan Beşiktaş, 3 puanı haneye yazdırmayı başardı.

PJANİC: SAVAŞÇI RUHU KAZANDIK
BEŞİKTAŞ'IN orta sahadaki başarılı ismi Miralem Pjanic, uzun süredir ilk defa bir maçı gol yemeden tamamlamanın önemli bir detay olduğunu söyledi. Boşnak futbolcu, "Aynı zamanda savaşçı ruhumuzu kazandık. Bu gelecek açısından çok iyi. Kaliteli bir takıma karşı önemli bir üç puan aldık, çok mutluyuz. Sıralamada yukarılarda olmak adına galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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