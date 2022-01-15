Hayat eve sığar

Topa hükmetmesine rağmen hücumda etkisiz kalan siyah-beyazlı ekibin imdadına eleştirilerin odağındaki Batshuayi yetişti. Belçikalı yıldız, Ghezzal’ın kaleciden dönen topunu tamamlayarak üç puanı getiren isim oldu
Larin'in 90+4'teki golü VAR'a takıldı. Kartal, bu sezon Vodafone Park'ta üst üste 3. galibiyetini aldı DüngeceDolmabahçe'dehava nekadarsoğuksa maçın ilk devresi de o kadardurağandı. İlk 45'te içimizi ısıtacakbir futbol oynanmadı. 5'lisavunmayla Beşiktaş'a alan bırakmayanGaziantep iyi savunma yaparken,hücumu sadece kontratak üzerine kurguladı.İlk yarıda Emirhan'a Papy'ninyaptığı müdahale ve Vetrih'in Batshuayi'ninayağına kasıtlı basması VAR'ıngözünden kaçtı.İkinci yarıya da değişiklik yapmadan başlayanBeşiktaş, bir türlü Gaziantep ceza sahasındaistediği organizasyonları gerçekleştiremedi.Teknik direktör Önder Karaveligidişatı değiştirmek için Larin ve Oğuzhan'ıoyuna sürünce siyah-beyazlılarınhücum etkinliği arttı. Ghezzal'ın kaleyi yokladığıpozisyonda Günay topu Batshuayi'nin önüneuzaklaştırınca Belçikalı için meşin yuvarlağı sadeceboş kaleye göndermek kaldı. 90 dakika skoru koruyanBeşiktaş, 3 puanı haneye yazdırmayı başardı.
PJANİC: SAVAŞÇI RUHU KAZANDIK BEŞİKTAŞ'IN orta sahadaki başarılı ismi Miralem Pjanic, uzun süredir ilk defa bir maçı gol yemeden tamamlamanın önemli bir detay olduğunu söyledi. Boşnak futbolcu, "Aynı zamandasavaşçı ruhumuzu kazandık. Bu gelecek açısındançok iyi. Kaliteli bir takıma karşı önemlibir üç puan aldık, çok mutluyuz. Sıralamadayukarılarda olmak adına galibiyet serisiyakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.