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Giriş Tarihi: 15.1.2022

İmzada 19:05 mesajı

YUSUF TURHAN
İmzada 19:05 mesajı

Görevden alınan Terim’in önceki akşam fesih imzasını dikkat çeken bir yöntemle paylaşmasının ardından, G.Saray yönetimi de Torrent’in resmi imzasında kuruluş tarihine atıf yaptı

Efsanesi Fatih Terim ile yolları ayıran ve bir gün sonra Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, İspanyol teknik adamı sürpriz bir yöntemle duyurdu. Yönetimin, yeni hocası Torrent'in imzasını kulübün kuruluş yılı olan 19.05'te açıklaması dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Önceki akşam Fatih Terim, sosyal medyadan fesih sözleşmesini, sarı-kırmızılı renklere attığı ilk imza ile birlikte paylaşıp "Galatasaray'da ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü. Yönetimin, yeni hocasının resmi imzasını 19.05'te kamuoyuna açıklaması İmparator'a tarihi bir mesaj olarak yorumlandı.



4 YILDIZLI TEK TAKIM!
DOMENEC Torrent, imzanın ardından GS TV'ye yaptığı açıklamada umutlu mesajlar verdi. İspanyol teknik adam, "Bu büyük camianın bir parçası olmaktan dolayı çok memnunum. Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Galatasaray, çok büyük bir takım.. Dört yıldızı ilk kazanan ve Türkiye'nin tek dört yıldızlı takımı. Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takım. Bu takımla büyük işler başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.



EKİBİYLE BİRLİKTE POZ VERDİ
Fatih Terim'in teknik heyetini yetersiz gören Galatasaray yönetimi çareyi hoca değişikliğinde buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Torrent'i dün kamuoyu ile paylaşırken, resmi açıklamada yardımcıları Guerrero ile Gris Vila ile de sözleşme imzalandığı duyuruldu ve İspanyol teknik heyetin toplu fotoğrafı servis edildi.

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İmzada 19:05 mesajı
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