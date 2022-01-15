Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem’in son talibi Brentford
Giriş Tarihi: 15.1.2022

Kerem’in son talibi Brentford

MEHMET ÖZCAN
Kerem’in son talibi Brentford

Cimbom’un 23 yaşındaki yıldızı, Lyon ve Wolfsburg’un ardından İngiliz ekibinin de listesine girdi

KÖTÜ bir sezon geçiren Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı. Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Yunan Başbakan Miçotakis ABD desteğini çekince ağız değiştirdi
Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması
Son dakika | İzmir Büyükşehir'e tepki çığ gibi; Rotary'ye zengine var, İzmir'e yok
Son dakika: SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine tatil düzenlemesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem’in son talibi Brentford
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA