Kerem’in son talibi Brentford

Cimbom’un 23 yaşındaki yıldızı, Lyon ve Wolfsburg’un ardından İngiliz ekibinin de listesine girdi
KÖTÜ bir sezon geçiren Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı. Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford,sezon başında oyuncusuHalil Dervişoğlu'nu tekrarGalatasaray'a kiralamıştı.