Rezan Epözdemir'den Işıtan Gün'e tepki! "Kınıyorum..."

Sosyal medya hesabı üzerinden, Işıtan Gün'ün geçmişte yaptığı paylaşımları kınayan Rezan Epözdemir, şunları söyledi: "Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, müktesebatı ve değerleri ile Türkiye'nin en saygın ve kıymetli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Yıllardır mücadele ettiğimiz kadını ötekileştiren ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda yıllardır hukuki mücadele veren bir hukukçu olarak, bu patolojik bakış açısını en hafif tabiriyle kınıyorum."