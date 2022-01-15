Sivas’ta fırtına var!

Lider Trabzonspor, bugün ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacak ve Demir Grup Sivasspor’un konuğu olacak
SÜPER Lig'de lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Maç öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibinde sakatlıkları süren Hakan Arslan, Jorge Felix,Ulvestad, Goudas, AliŞaşal ve Kerem Atakan'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yok. Trabzonspor'da ise milli takıma giden Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid- 19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak. Fırtına'da yeni transfer Edin Visca ilk 11'de başlayacak.