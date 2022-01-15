Son dakika: Lider Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanında! Visca ilk maçına çıkıyor

"VİSCA ŞAMPİYONLUK HİKAYESİNDE OLMAK İSTEDİ"

"Visca 11 sene önce buraya getirdiğim bir futbolcuydu. O da bizimle birlikte şampiyonluk hikayesinde olmak istedi. Yusuf Erdoğan'ı sene başında da istemiştim ama transferi gerçekleşmemişti. Puchacz da bir haftadır bizimle. İlerleyen süreçte sahada olacaktır."

"Sivasspor'un standartları var. Rıza hocanın çalıştırdığı ekipler ligin hep sıkı takımları olmuştur. Zor bir maç olacak."

SİVASSPOR'DA GOUTAS ŞOKU

Sivasspor'da üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif bronşit tanıları olan Dimitrios Goutas, Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.