Son dakika: Lider Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanında! Visca ilk maçına çıkıyor

Lider Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ilk maçına Sivasspor karşısında çıkıyor. Zorlu deplasmandan 3 puan almak ve puan farkını açmak isteyen Bordo-Mavili takım ara transfer döneminde kadrosuna Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi ve Puchacz'ı katarak takımını güçlendirdi. Trabzonspor'un 11'i belli oldu.
Abdullah Avcı: "Ahmet Çalık'ın ailesine, Konyaspor'a baş sağlığı ve sabır diliyorum. Konyaspor, oyuncunun sene sonuna kadar olan ücretlerini verecekmiş, bu yüzden de onları tebrik ediyorum."
"VİSCA ŞAMPİYONLUK HİKAYESİNDE OLMAK İSTEDİ"
"Visca 11 sene önce buraya getirdiğim bir futbolcuydu. O da bizimle birlikte şampiyonluk hikayesinde olmak istedi. Yusuf Erdoğan'ı sene başında da istemiştim ama transferi gerçekleşmemişti. Puchacz da bir haftadır bizimle. İlerleyen süreçte sahada olacaktır."
"Sivasspor'un standartları var. Rıza hocanın çalıştırdığı ekipler ligin hep sıkı takımları olmuştur. Zor bir maç olacak."
SİVASSPOR'DA GOUTAS ŞOKU
Sivasspor'da üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif bronşit tanıları olan Dimitrios Goutas, Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Trabzonspor'u konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor (4B 5M), son üç karşılaşmadan puan çıkarmayı başardı (1G 2B).
Bu sezonun ilk yarısında Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçını 2-1 kazanan Trabzonspor, 2015/16'dan bu yana kırmızı-beyazlılara karşı duble yapamıyor.
Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Sivasspor (1B 1M), bu galibiyetlerin dördünde kalesini gole kapattı.