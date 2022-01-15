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Giriş Tarihi: 15.1.2022 14:52 Son Güncelleme: 15.1.2022 15:51

Son dakika: Lider Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanında! Visca ilk maçına çıkıyor

Son dakika: Lider Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanında! Visca ilk maçına çıkıyor

Son dakika haberi: Süper Lig'de ligin ikinci yarısında heyecan dün başladı. Lider Trabzonspor bugün, ligin formda takımlarından olan Sivasspor’a konuk oluyor. Zorlu maç öncesi Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu. Yeni transfer Edin Visca, Trabzonspor formasıyla ilk maçını oynayacak.

Lider Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ilk maçına Sivasspor karşısında çıkıyor. Zorlu deplasmandan 3 puan almak ve puan farkını açmak isteyen Bordo-Mavili takım ara transfer döneminde kadrosuna Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi ve Puchacz'ı katarak takımını güçlendirdi. Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

Abdullah Avcı: "Ahmet Çalık'ın ailesine, Konyaspor'a baş sağlığı ve sabır diliyorum. Konyaspor, oyuncunun sene sonuna kadar olan ücretlerini verecekmiş, bu yüzden de onları tebrik ediyorum."

"VİSCA ŞAMPİYONLUK HİKAYESİNDE OLMAK İSTEDİ"

"Visca 11 sene önce buraya getirdiğim bir futbolcuydu. O da bizimle birlikte şampiyonluk hikayesinde olmak istedi. Yusuf Erdoğan'ı sene başında da istemiştim ama transferi gerçekleşmemişti. Puchacz da bir haftadır bizimle. İlerleyen süreçte sahada olacaktır."

"Sivasspor'un standartları var. Rıza hocanın çalıştırdığı ekipler ligin hep sıkı takımları olmuştur. Zor bir maç olacak."

SİVASSPOR'DA GOUTAS ŞOKU

Sivasspor'da üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif bronşit tanıları olan Dimitrios Goutas, Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Trabzonspor'u konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor (4B 5M), son üç karşılaşmadan puan çıkarmayı başardı (1G 2B).

Bu sezonun ilk yarısında Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçını 2-1 kazanan Trabzonspor, 2015/16'dan bu yana kırmızı-beyazlılara karşı duble yapamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Sivasspor (1B 1M), bu galibiyetlerin dördünde kalesini gole kapattı.

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Son dakika: Lider Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanında! Visca ilk maçına çıkıyor
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