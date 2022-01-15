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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Tecrübeyle planlar bozuldu geri döndüm

YUNUS EMRE SEL
Tecrübeyle planlar bozuldu geri döndüm

4.5 yıl önce bordo-mavililerden gözyaşları ile ayrıldığını söyelyen milli futbolcu, “Şimdi sevinç gözyaşı döküyorum. Çok şey kazanmış, tecrübeli bir Yusuf Erdoğan olarak geldim” dedi

Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan transfer ettiği eski futbolcusu Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Dün sabah şehre gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Şimdi aynı duyguları sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş bir Yusuf Erdoğan olarak geri döndüm" dedi.

İMZASI 3.5 YILLIK
Sivas maçının kadrosuna da alınan Yusuf, şöyle devam etti: "Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum, bana şans veren hocalarıma ve başkanlarıma teşekkür ederim." 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Yusuf için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin Euro bonservis ödenecek. Oyuncuya bu sezonun ikinci yarısı için 3.5 milyon TL, gelecek sezon 7 milyon TL, sonraki sezonlarda ise bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacak.

SOĞUKTAN TİTREDİLER
TRABZONSPOR kafilesi, zorlu karşılaşma için dün özel uçakla Sivas'a geldi. Havalimanında eksi 9 derecede otobüse binen futbolcuların, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Kafilede yeni transferler Edin Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan da yer adl ı. Bugün maç saatinde ise hava -3 derece ve kar yağışlı olacak

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Tecrübeyle planlar bozuldu geri döndüm
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