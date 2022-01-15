Tecrübeyle planlar bozuldu geri döndüm

4.5 yıl önce bordo-mavililerden gözyaşları ile ayrıldığını söyelyen milli futbolcu, “Şimdi sevinç gözyaşı döküyorum. Çok şey kazanmış, tecrübeli bir Yusuf Erdoğan olarak geldim” dedi
Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan transfer ettiği eski futbolcusu Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Dün sabah şehre gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "4 yıl önce veda ederkenhayal kırıklıkları ve gözyaşlarıylaayrılmıştım. Şimdi aynı duyguları sevinçgözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şeykazanmış, tecrübe edinmiş bir YusufErdoğan olarak geri döndüm" dedi.
İMZASI 3.5 YILLIK
Sivas maçının kadrosuna da alınan Yusuf, şöyle devam etti: "Bu şampiyonlukkadrosunda olmak benim için birhayaldi. Çok mutluyum, bana şans verenhocalarıma ve başkanlarıma teşekkürederim." 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Yusuf için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin Euro bonservis ödenecek. Oyuncuya bu sezonun ikinci yarısı için 3.5 milyon TL, gelecek sezon 7 milyonTL, sonraki sezonlarda ise bir önceki sezonaldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranındaartış uygulanarak ödeme yapılacak.
SOĞUKTAN TİTREDİLER
TRABZONSPOR kafilesi, zorlu karşılaşma için dün özel uçakla Sivas'a geldi. Havalimanında eksi 9 derecede otobüse binen futbolcuların, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Kafilede yeni transferler Edin Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan da yer adl ı. Bugün maç saatinde ise hava -3 derece ve kar yağışlı olacak