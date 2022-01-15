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Giriş Tarihi: 15.1.2022 20:14

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'tan Abdullah Avcı açıklaması

AA
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak’tan Abdullah Avcı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, deplasmanda 1 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ardından basın toplantısına katılan Ak, Sivas deplasmanlarının her zaman zor geçtiğini belirtti.

Özellikle Rıza Çalımbay'ın takımlarının sert oynadığını ve oyunu zorlaştıran güçlü takımlar olduğunu vurgulayan Ak, "Hafta içerisinde biz de ona göre çalıştık. Aslında oyun olarak beklediğimiz bir şeydi. Tamamen sahanın bütününde, özellikle ikinci bölgede adam adama bir oyunla başlayan bir maçtı. Bir stoperimizi oyuna sokarak bu baskıyı kurmaya çalıştık, nitekim golü de böyle bulduk." diye konuştu.

"KAYBEDİLEN 2 PUAN VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyunda zaman zaman Sivasspor'un baskısını hissettirdiğini dile getiren Orhan Ak, şunları kaydetti:

"Hava şartlarıyla birlikte bu iş daha da zorlaştı. Pas oyunundan daha çok ikili mücadeleler, bireysel hatalara dönmeye başladı ve zaman zaman da geçişlerle devam etti. Bizim için kaybedilen 2 puan var diye düşünüyoruz. Çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama bu şartlarda Sivasspor gibi deplasmanda alınan 1 puan bizim için şu an bir kazanç. Kaybetmeden devam etmek önemli. Önümüzde bir maç daha var, bu maça da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."

Ak, puan avantajını düşünmeden takıma gerekli takviyeleri yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Transfer çalışmalarını değerlendiren Ak, "Bununla alakala hocamız ve yönetimimiz çalışıyor. Hastalıklar, sakatlıklar bu işin içinde olacak. Bunları her takım yaşıyor. Bugün Ömür ve Dorukhan'ın ağrıları olmasına rağmen oyunun içerisinde olmak istediler. Ömür devre arası çıkmak zorunda kaldı. Dorukhan devam etmek istedi ama biz bu riski almak istemedik. Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü burası Trabzonspor, biz de en iyi takviyeleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"KÖTÜ BİR SÖZ YOK, HAKARET YOK"

Abdullah Avcı'nın gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Orhan Ak, şöyle devam etti:

"Bu süreçler gerçekten çok zor, kolay değil. Her maç başka bir konsantrasyon, başka bir enerji istiyor. En kısa zamanda bu mesafeyi hızlandırmak istiyoruz. Hocamız her maç aynı, bu gayet normal. Oyunun içerisinde bazı itirazlar yaşadı, bu zaman zaman oluyor. Biz mümkün olduğu kadar hem rakip kulübeye, hem sahadaki oyuncuya, hem hakeme karşı en iyi bir şekilde, saygılı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hakemler de zaman zaman bu kontrolü kaybedebilirler. Hocamızla yan yanaydım, kötü bir söz yok, net bir şekilde söylüyorum. Sanırım saha içerisine girdiği için böyle bir karar almış olabilir. Onun dışında kötü bir söz yok, hakaret yok."

Ak, yeni transferleri Edin Visca'nın performansından memnun olduklarını ifade etti.

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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'tan Abdullah Avcı açıklaması
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