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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Visca’nın lisansı çıkarıldı

Visca’nın lisansı çıkarıldı
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Edin Visca'nın lisansı dün öğle saatlerinde yoğun temaslar sonucunda çıkarıldı. TFF'nin transfer talimatı gereği; Boşnak oyuncunun lisansının çıkarılabilmesi için Edgar'ın sözleşmesi feshedildi. Puchacz'ın lisansı ise yine TFF talimatlarında yer alan 1997 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kontenjanından hemen çıkarıldı.

Koray için nabız yoklandı
TRABZONSPOR'DA stoper arayışında İtalya'nın Verona kulübünde forma giyen Koray Günter de gündeme geldi. Türk pasaportu bulunan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüyle temas kuruldu. Sözleşmesinde 4 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan tecrübeli oyuncu, 2013-2018 yılları arası G.Saray forması giymişti.

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Visca’nın lisansı çıkarıldı
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