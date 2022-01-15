Visca’nın lisansı çıkarıldı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Edin Visca'nın lisansı dün öğle saatlerinde yoğun temaslar sonucunda çıkarıldı. TFF'nin transfer talimatı gereği; Boşnak oyuncunun lisansının çıkarılabilmesi için Edgar'ın sözleşmesi feshedildi. Puchacz'ın lisansıise yine TFF talimatlarındayer alan 1997doğumlu ya dadaha küçük yaşgrubundaki oyuncukontenjanındanhemen çıkarıldı.
Koray için nabız yoklandı
TRABZONSPOR'DA stoper arayışında İtalya'nın Verona kulübünde forma giyen Koray Günter de gündeme geldi. Türk pasaportu bulunan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüyle temas kuruldu. Sözleşmesinde4 milyon Euro'ya serbestkalır maddesi bulunantecrübeli oyuncu,2013-2018 yılları arasıG.Saray forması giymişti.