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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Abdullah Avcı atıldı taraftar isyan etti

Abdullah Avcı atıldı taraftar isyan etti

Bordo-mavililer, Avcı’ya çizgiyi geçtiği için kırmızı kart veren hakem Mete Kalkavan’a, “Sahadaki tekmeleri görmedi” diye tepki gösterdi

Hakem Mete Kalkavan, 89. dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi. Yaptığı itirazlar ve çizgi ihlali nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıyı saha dışına gönderen Kalkavan'a, Trabzonsporlu taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle ilk yarıda Henrique'ye kırmızı kart verilmemesine sinirlenen bordo-mavililer, "Kalkavan takımın önünü kesmek için her şeyi yapıyor… Sahadaki tekmeleri, kırmızıları es geçip kenarda hocamızı attı… Trabzonspor'u durdurmak için operasyona başladılar… yorumları yaptılar.



BU HAREKETE KART YOK!
Sivassporlu Pedro Henrique'nin ilk yarıda topa hamle yaparken Bruno Peres'in suratına vurduğu pozisyonda hakemin kart göstermemesi taraftarları çileden çıkardı.

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Abdullah Avcı atıldı taraftar isyan etti
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