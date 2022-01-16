Abdullah Avcı atıldı taraftar isyan etti

Bordo-mavililer, Avcı’ya çizgiyi geçtiği için kırmızı kart veren hakem Mete Kalkavan’a, “Sahadaki tekmeleri görmedi” diye tepki gösterdi
Hakem Mete Kalkavan, 89. dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi. Yaptığı itirazlar ve çizgi ihlali nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıyı saha dışına gönderen Kalkavan'a, Trabzonsporlu taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle ilk yarıda Henrique'ye kırmızıkart verilmemesine sinirlenen bordo-mavililer, "Kalkavan takımınönünü kesmek için her şeyiyapıyor… Sahadaki tekmeleri,kırmızıları es geçipkenarda hocamızı attı…Trabzonspor'u durdurmakiçin operasyona başladılar… yorumları yaptılar.
BU HAREKETE KART YOK!
Sivassporlu Pedro Henrique'nin ilk yarıda topa hamle yaparken Bruno Peres'in suratına vurduğu pozisyonda hakemin kart göstermemesi taraftarları çileden çıkardı.