Denizlispor 0-1 Manisa FK

Geçen hafta 2-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Manisa FK, Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Manisa ekibine üç puanı getiren golü 22. dakikada Marvin Gakpa penaltıdan attı.
İSTANBULSPOR: 1 - ÜMRANİYESPOR: 0
İstanbulderbisinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u İbrahim Yılmaz'ın 68'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenen İstanbulspor, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini de bitirdi.
KOCAELİSPOR: 1 - ANKARAGÜCÜ: 2
Başkentekibi, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek lider ile puan farkını kapattı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu. Ankaragücü üst üste 4. galibiyetini aldı.