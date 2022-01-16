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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Denizlispor 0-1 Manisa FK

Denizlispor 0-1 Manisa FK
Geçen hafta 2-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Manisa FK, Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Manisa ekibine üç puanı getiren golü 22. dakikada Marvin Gakpa penaltıdan attı.

İSTANBULSPOR: 1 - ÜMRANİYESPOR: 0
İstanbul derbisinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u İbrahim Yılmaz'ın 68'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenen İstanbulspor, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini de bitirdi.

KOCAELİSPOR: 1 - ANKARAGÜCÜ: 2
Başkent ekibi, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek lider ile puan farkını kapattı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu. Ankaragücü üst üste 4. galibiyetini aldı.

TFF 2.LİG
Kırmızı Grup: Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon: 2-0, Turgutluspor-Sivas Belediyespor: 0-2.

TFF 3.LİG
1. Grup: Bursa Yıldırımspor-Batman Petrolspor: 1-0, Bergama Belediyespor-Elazığspor: 2-1, Arnavutköy Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-2, Fatsa Belediyespor-Hendekspor: 1-1. 2. Grup: Altındağspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 0-4, Bayrampaşa- Kızılcabölükspor: 2-2.

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Denizlispor 0-1 Manisa FK
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