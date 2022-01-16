Fırtına patinaj yaptı

Lig lideri Trabzonspor, kar yağışı altında oynadığı Sivas deplasmanında iki puan bıraktı. Zorlu mücadelede 20'de Uğurcan Çakır'ın hatasını değerlendiren Leke James, Yiğido'yu öne geçirdi. 4 dakika sonra Abdülkadir Ömür şık bir golle skorda eşitliği sağlayıp beraberliği kurtardı. 89. dakikada Abdullah Avcı çizgiyi ihlal ettiği için kırmızı kart gördü
Trabzonspor eksikliklerle ve yeni transferleriyle gittiği Sivasspor deplasmanında, rakibinin yanı sıra olumsuz hava koşullarıyla da mücadele etti. Karşılaşmanın en belirleyicietkeni olan kar yağışı, takımıtaşıyan önemli isimleringölgede kalmasına nedenoldu.
20. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın hatasını değerlendiren Leke James, Sivasspor'u öne geçirdi. 24. dakikada savunma arkasına iyi sarkan AbdülkadirÖmür, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra bacak arasından topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi: 1-1.
Yeni transfer Edin Visca'nın 90 dakika sahada kaldığı, bir diğer yeni transfer YusufErdoğan'ın ise ikinci yarı oyuna dahil olduğu maçta Trabzonspor, pozisyonbulsa da sonucu değiştirmeyibaşaramadı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikletamamlanırken, zorluhava ve saha şartlarında'yenemiyorsan yenilme'faktörü devreye girdi.
'BU GOLÜ ÇALIŞTIK'
Vitor Hugo'nun araya gönderdiği şık pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, ağları sarsıp beraberliği sağladı. 22 yaşındaki oyuncu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Vitor ile idmanda çalışmıştık ve onu sonuçlandırdık. Harika bir pas verdi, ben de golü atmayı başardım" dedi. Abdülkadir ilk yarı sonunda oyundan çıkmasıyla ilgili ise, "Küçük bir problem oldu ama ciddi bir sakatlığım yok" ifadesini kullandı.
ÖMÜR'LÜK VEFA
Abdülkadir, golünden sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın resminin olduğu tişörtü açtı.
CANIN SAĞ OLSUN
Kurtarışlarıyla takımının zirvede açık ara farkla lider olmasında büyük payı olan Uğurcan Çakır dün yaptığı basit hatayla topu ağlarında gördü. Trabzonsporlu kaleci, 20. dakikada Erdoğan'ın içeriye gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı ve Sivasspor'dan Leke James ağları havalandırdı. Bordo-mavili futbolseverler, çok üzülen 25 yaşındaki file bekçisine sosyal medyada, "Canın sağ olsun Kaptan… Nazarlık olsun Uğurcan…" mesajlarıyla destek verdi.
KIRILMA ANI!
4.5 YIL sonra Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Erdoğan, dün ikinci yarıda oyuna dahil olarak bordo-mavili formayı yeniden sırtına geçirdi. 73. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un yaptığı aşırtma vuruşu son anda Samba Camara kafayla çizgiden çıkardı. Maçın kırılma anı olan pozisyonda ağları bulamayan 29 yaşındaki oyuncu büyük üzüntü yaşadı.
AVCI'YA DESTEK
Trabzonspor Kulübü, ağır bir kararla kırmızı kart gören hocasına maçtan sonra yaptığı paylaşımla sahip çıktı. Bordo-mavililer, "Abdullah Avcı demek, sonsuz saygı ve güven demek" ifadesini kullandı.
580
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Şenol Güneş'i (579 maç) geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla maçta görev yapan ikinci çalıştırıcı oldu (580 maç). İlk sırada 621 karşılaşma ile Samet Aybaba var.