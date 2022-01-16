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Giriş Tarihi: 16.1.2022 10:21 Son Güncelleme: 16.1.2022 10:26

Galatasaray'da sportif direktör Mario Branco

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da sportif direktör Mario Branco

Teknik ekibini İspanyollardan kuran Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, sportif direktörlük için Mario Branco ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Teknik ekibini İspanyollardan kuran Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, sportif direktörlük için Mario Branco ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Geçmişte Hajduk Split ve PAOK'ta sportif direktör olarak çalışan 46 yaşındaki Portekizli futbol adamı, son olarak ülkesinde Famalicao'da görev yaptı. Branco, İstanbul'da Elmas'la görüştükten sonra önceki gün Vodafone Park'taki Beşiktaş-G.Antep maçını da tribünden izledi.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Bu arada Galatasaray sosyal medya çıkmazına girdi... Yeni teknik heyette tercüman olarak işe başlayan Marc Gonzalo Martinez'in sosyal medyaya düşen görüntülerinden sonra görevine son verilmişti. Dün de yönetici Işıtan Gün'ün 2009-2011 yılları arasında attığı müstehcen (!) ve kadınları hedef alan tweetler Aslan'ı karıştırdı.

Başkan Burak Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil.. Açılama yapacak" dedi. Ardından Işıtan Gün: "10 yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün ortaya çıkartıldıklarını biliyorum. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim."

Bu sözler de tepki çekti. G.Saray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir de konuya dahil olup, "Yıllardır mücadele ettiğimiz kadını ötekileştiren ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda mücadele eden bir hukukçu olarak en hafif tabiriyle kınıyorum" yorumu yaptı. Gün'ün istifa edeceği öğrenildi.

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Galatasaray'da sportif direktör Mario Branco
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