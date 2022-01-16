Hasretim aynı kaderim aynı

Fenerbahçe'nin 'İsteksiz ve kötü' futboluna İsmail Kartal da ilaç olamadı. Antalyaspor karşısında ilk yarıyı şut çekmeden kapatan sarı-lacivertliler aradığı golü Sosa’nın frikiğinde Serdar Dursun’un dokunuşuyla buldu. Ancak sevinci kısa sürdü ve Doğukan eşitliği sağladı. F.Bahçe, 2 puanın yanında Berke’yi de kaybetti. Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Kanarya, Trabzon’un takıldığı haftada avantajı kullanamadı
İsmail Kartal, ilk maçında önemli dokunuşlaryaptı... Birçok eksiğe rağmen Pelkas kulübede,İrfan 10 numarada, Mesut kanattaydı.
İkinci yarıda hayli ilginç hamleler geldi. Mesut ve Rossi gibi iki hücum oyuncusunu çıkarıp yerine iki bek oyuncusu Nazım veMuhammed'i aldı. Fenerbahçe, duran topla öne geçti.
Birkaç dakika sonra bir kaleci hatası da Fenerbahçe'den geldi. Berke çıktığı topu elinden kaçırdı, DoğukanSinik bu hatayı affetmedi ve skoru eşitledi.
İsmail Kartal, ilk maçında iyi bir sınav vermedi. Zirveden bu kadar uzaklaşmış takımı hedefe konsantre etmek zor. Ama ne olursa olsun, kupa ve Avrupa için Fenerbahçe daha iyi olmak zorunda.
Berke'nin sakatlığı yeni bir talihsizlik. Muhtemelen Altay maçına Ertuğrul ile çıkacak. Buda İsmail hocanın başka bir şanssızlığı..
SOSA: ADİL BİR SONUÇ OLDU
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa son anlarda yedikleri golden dolayı üzüntülü olduklarını belirtip şunları söyledi: "Maçın geneline bakınca beraberlik adil bir sonuç oldu. İsmail hoca ile yeni bir süreçteyiz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Şu an içinde bulunduğumuz duruma değil ileriye bakmamız gerekiyor. Taraftarımızdan biraz daha sabır istiyoruz."
"MUTSUZUZ"
Osayi, Antalya beraberliğini şu sözlerle yorumladı: "Sonuçtan dolayı mutsuzuz. Daha iyisini göstermek zorundaydık. Yeni bir hoca geldi. Onun istediği şeyleri yapmak için daha sıkı çalışacağız. Birbirimize inanmaya devam etmeliyiz."
'SON VURUŞ BANA NASİP OLDU'
Sahada en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten isim olan Doğukan Sinik, skoru 1-1'e getiren golün de sahibiydi. Antalyasporlu futbolcu karşılaşma sonrası, "İkinci yarı daha baskılı oynadık. Duran toptan gol yedik. Takım olarak iyiydik ama son vuruşu yapmak bana nasip oldu" dedi. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon ikinci golünü Fenerbahçe ağlarına bıraktı.
KOCA BİR SIFIR!
F.Bahçe,2014 yılından bu yana üçüncü kez bir maçın ilk yarısında rakip kaleye şut çekemedi. Daha önce Mart 2020'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında benzer bir istatistiğe imza atmıştı. Kanarya, 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile oynanan maçta da ilk yarı şut çekememişti. Taraftarlar bu duruma sosyalmedyadan isyan etti:
Her maç mevcut başkan Ali Koç'a sallamaktan, oyunculara sallamaktan ve diğer bütün etkenlere sallamaktan yorulduk. Hiçbir şeyi değiştiremiyoruz.
Ali Koç sokakta gururla gezebileceğimiz bir Fenerbahçe vaat etmişti, millet aldığı formayı giymeye utanır oldu.
Hayalimizdeki Fenerbahçe'yi mezara girince mi göreceğiz?
SON GALİBİYETASLANTEPE'DE
Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1galibiyet (Malatya) alan Fenerbahçe,dış sahada kayıp. Deplasmandaen son 21 Kasım'da Aslantepe'deGalatasaray'ı 2-1 yenen sarı-lacivertlilersonrasında 3 puanı bir aradagöremedi. Göztepe, Karagümrük vedün Antalya ile 1-1 berabere kaldı,G.Antep'e 3-2 mağlup oldu. Antalyaspor ise evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Altay, Alanya ve Trabzon'u deviren kırmızı- beyazlılar Kasımpaşa'nın ardından Fenerbahçe ile de berabere kaldı.
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Deplasmanda oynadığı son 9 lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, tek sezondaki en uzun serisini tekrarladı (1990- 91'de 9 maç).