Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Josef ile 1 sezon daha
Giriş Tarihi: 16.1.2022

Josef ile 1 sezon daha

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Josef ile 1 sezon daha

Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero, bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef yıllık 1.6 milyon Euro ücret alacak

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkan Josef, 6 gol atıp 3 asist yaptı.

7 MAÇ KAÇIRDI
2020-21 sezonunun başında Beşiktaş'a gelen Josef de Souza, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 64 karşılaşmaya çıkarken sadece 7 maç kaçırdı. Bunların 3'ünde cezalı olan Brezilyalı ön libero, 4 karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle oynayamadı ama üst üste hiç iki maç kaçırmadı.

BİR GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN
Kartal'ın lideri Josef de Souza
Beşiktaş'ta sezon sonu 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. "Kaçının kalması için gayret edeceksiniz?" diye sorduğumda "Şartlar uyarsa Can, Güven, Larin ve Josef'in seneye de takımda olmasını istiyoruz" cevabını almıştım. 25 maçını dolduran Josef De Souza'nın otomatikman sözleşmesinin uzaması iki açıdan kıymetli. Hem 1.5 yıldaki muhteşem performansı hem de takıma liderlik yapması. Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Ceyhun Kazancı takımı gençleştirip bütçeyi azaltma planını devreye soktu. İstisnalar, kupon transferleri hariç Beşiktaş'a yeni gelecek ortalama 10 yeni oyuncunun yaşı 27'nin altında olacak. Bu değişime gençlere de liderlik edecek doğru isim Josef de Souza...

LJAJİC 1 MİLYON EURO'DA ISRARCI!
Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Adem Ljajic ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Beşiktaş yönetimi oyuncuyla henüz anlaşamadı. 30 yaşındaki Ljajic, sezonun ikinci yarısı için sözleşmeden doğan 1.6 milyon Euro'luk ücretinin 1 milyon Euro'sunu talep etti. Beşiktaş yönetimi ise 500 bin Euro önerdi ama taraflar arasında orta yol bir türlü bulunamadı.

ÖNDER KARAVELİ YALÇIN'I GEÇTİ!
Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı. Siyah-Beyazlılar, Karaveli ile birlikte 1.8 puan ortalaması yakaladı. Kartal, Yalçın döneminde ise 1.4 puan ortalaması tutturmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti!
TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Özalkuş örgütün ekran yüzü çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Josef ile 1 sezon daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA