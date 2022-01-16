Josef ile 1 sezon daha

Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero, bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef yıllık 1.6 milyon Euro ücret alacak
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1yıl daha uzadı. Cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindekiopsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkanJosef, 6 gol atıp 3 asist yaptı.
7 MAÇ KAÇIRDI
2020-21 sezonunun başında Beşiktaş'a gelen Josef de Souza, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 64 karşılaşmaya çıkarken sadece 7 maç kaçırdı. Bunların 3'ünde cezalı olan Brezilyalı ön libero, 4 karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle oynayamadı ama üst üste hiç iki maç kaçırmadı.
BİR GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN
Kartal'ın lideri Josef de Souza
Beşiktaş'ta sezon sonu 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. "Kaçının kalması için gayretedeceksiniz?" diye sorduğumda "Şartlaruyarsa Can, Güven, Larin ve Josef'in seneyede takımda olmasını istiyoruz" cevabını almıştım. 25 maçını dolduran Josef De Souza'nın otomatikman sözleşmesinin uzaması iki açıdan kıymetli. Hem 1.5 yıldaki muhteşem performansı hem de takıma liderlik yapması. Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Ceyhun Kazancı takımı gençleştirip bütçeyi azaltma planını devreye soktu. İstisnalar, kupon transferleri hariç Beşiktaş'a yeni gelecek ortalama 10 yeni oyuncunun yaşı 27'nin altında olacak. Bu değişime gençlerede liderlik edecek doğruisim Josef de Souza...
LJAJİC 1 MİLYON EURO'DA ISRARCI!
Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Adem Ljajic ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Beşiktaş yönetimi oyuncuyla henüz anlaşamadı. 30 yaşındaki Ljajic, sezonun ikinci yarısı için sözleşmeden doğan 1.6 milyon Euro'luk ücretinin 1 milyon Euro'sunu talep etti. Beşiktaşyönetimi ise 500 bin Euroönerdi ama taraflar arasındaorta yol bir türlü bulunamadı.
ÖNDER KARAVELİ YALÇIN'I GEÇTİ! Beşiktaş, teknik direktörÖnder Karaveli yönetimindepuan ortalamasını yükseltti.Sergen Yalçın'ın istifasınınardından göreve getirilen tecrübeliçalıştırıcı, 3 galibiyet, 2beraberlik ve bir yenilgiyle 11puan topladı. Siyah-Beyazlılar,Karaveli ile birlikte 1.8 puanortalaması yakaladı. Kartal,Yalçın döneminde ise 1.4puan ortalaması tutturmuştu.