Kırıkkalespor, deplasmandan puansız döndü

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında lider Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan maç 1-0'lık skorla sona erdi. Her iki takımında temkinli başladığı maçta tek golü, 67'nci dakikada Fethiyesporlu futbolcu, Serhan Yılmaz kaydetti.
İLK MAÇI KIRIKKALESPOR 3-1 KAZANMIŞTI
Ligin en zorlu rakiplerinden biri olan Fethiyespor, birinci yarının ilk karşılaşmasında yine Kırıkkalespor'la karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi olmanın avantajını iyi değerlendiren Kırıkkalespor, Başpınar Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Fethiyespor künyesi:
STAT: Fethiye İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Ahmet Balkan, Hakan Dursun, Harun Pekyürek, Mehmet Güngör
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR İLK 11
Yunus Emre Çabuker, Emrah Sürücü (DK.88 Emirkan Demir), Mehmet Albayrak, Yasin Reis (DK 73 Osman Destan), Uğur Ayhan, Ufukcan Engin (DK.46. Serkan Güler), Ali Kemal Özkan (DK.81 Seyit Mehmet Söğüt), Onur Çakmakcı (DK.88. Yiğit Alp Sevinç) ,Reha Kurt, İlker Günay, Doğukan Subaşı
FETHİYESPOR KULÜBÜ İLK 11
Erdinç Karakaş, Soner Birinci, Ali Han Tunçer (DK.90+2 Kadir Kurt), Ümit Deniz (DK.90+2 Berkin Taşkın), Serhan Yılmaz (DK.79.İbrahim Koca), Talha Mayhoş (DK.90+2 Şahan Akyüz), Özgür Çelik, Nurettin Çakır ( DK.85. Burak Başkaya), Serhat Mutlu, Onur Öztonga, Enes Fidayeo
SARI KARTLAR: (Kırıkkalespor- DK.90 Uğur Ayhan), ( Fethiyespor - DK.19. Ali Han Tunçer, DK.75 Serhan Yılmaz, DK.90 İbrahim Koca)