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Giriş Tarihi: 16.1.2022 19:13

Kırıkkalespor, deplasmandan puansız döndü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkalespor, deplasmandan puansız döndü

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında, lider Fethiyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç, Fethiyespor'un 67'nci dakikada bulduğu tek golle 1-0 sona erdi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında lider Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan maç 1-0'lık skorla sona erdi. Her iki takımında temkinli başladığı maçta tek golü, 67'nci dakikada Fethiyesporlu futbolcu, Serhan Yılmaz kaydetti.

İLK MAÇI KIRIKKALESPOR 3-1 KAZANMIŞTI
Ligin en zorlu rakiplerinden biri olan Fethiyespor, birinci yarının ilk karşılaşmasında yine Kırıkkalespor'la karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi olmanın avantajını iyi değerlendiren Kırıkkalespor, Başpınar Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Fethiyespor künyesi:

STAT: Fethiye İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Ahmet Balkan, Hakan Dursun, Harun Pekyürek, Mehmet Güngör

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR İLK 11

Yunus Emre Çabuker, Emrah Sürücü (DK.88 Emirkan Demir), Mehmet Albayrak, Yasin Reis (DK 73 Osman Destan), Uğur Ayhan, Ufukcan Engin (DK.46. Serkan Güler), Ali Kemal Özkan (DK.81 Seyit Mehmet Söğüt), Onur Çakmakcı (DK.88. Yiğit Alp Sevinç) ,Reha Kurt, İlker Günay, Doğukan Subaşı

FETHİYESPOR KULÜBÜ İLK 11

Erdinç Karakaş, Soner Birinci, Ali Han Tunçer (DK.90+2 Kadir Kurt), Ümit Deniz (DK.90+2 Berkin Taşkın), Serhan Yılmaz (DK.79.İbrahim Koca), Talha Mayhoş (DK.90+2 Şahan Akyüz), Özgür Çelik, Nurettin Çakır ( DK.85. Burak Başkaya), Serhat Mutlu, Onur Öztonga, Enes Fidayeo

SARI KARTLAR: (Kırıkkalespor- DK.90 Uğur Ayhan), ( Fethiyespor - DK.19. Ali Han Tunçer, DK.75 Serhan Yılmaz, DK.90 İbrahim Koca)

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Kırıkkalespor, deplasmandan puansız döndü
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