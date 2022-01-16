Löw bugünün konusu değil!

Fenerbahçe'de ikinci kez göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Hücumda zayıf kaldık. Elimizdeki oyuncuları en iyişekilde kullanmaya çalışıyorum. Şu anda zamanla yarışıyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı başkan Ali Koç'un, sezon sonu için Almanya'da görüştüğü Joachim Löw ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonu, bilmem kaç yıl... Löw falan bugününkonusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Ben şu anda bu takımın moral motivasyonunu yukarı çekmeye ve öz güven kazandırmaya çalışıyorum. Transfere deihtiyacımız var."