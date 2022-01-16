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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Löw bugünün konusu değil!

Löw bugünün konusu değil!

F.Bahçe’de ilk sınavına çıkan İsmail Kartal, başkan Ali Koç’un görüştüğü Alman hocayı yorumladı

Fenerbahçe'de ikinci kez göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Hücumda zayıf kaldık. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Şu anda zamanla yarışıyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı başkan Ali Koç'un, sezon sonu için Almanya'da görüştüğü Joachim Löw ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonu, bilmem kaç yıl... Löw falan bugünün konusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Ben şu anda bu takımın moral motivasyonunu yukarı çekmeye ve öz güven kazandırmaya çalışıyorum. Transfere de ihtiyacımız var."

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Löw bugünün konusu değil!
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