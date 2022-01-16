Mete Kalkavan kararlarıyla taraftarı isyan ettirdi! "Tekmeleri görmedi!"

Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında puan kaybı yaşadı. Karlı ve soğuk Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 50'ye çıkardı ve en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
ABDULLAH AVCI KARİYERİNİN İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ
Maçı yöneten orta hakem Mete Kalkavan, verdiği kararla günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hakem Mete Kalkavan, 89. dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Yaptığı itirazlar ve çizgi ihlali nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıyı saha dışına gönderen Kalkavan'a, Trabzonsporlu taraftarlar tepki gösterdi.
"MAÇIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR..."
Özellikle ilk yarıda Henrique'ye kırmızı kart verilmemesine sinirlenen bordo-mavililer, "Kalkavan takımın önünü kesmek için her şeyi yapıyor… Sahadaki tekmeleri, kırmızıları es geçip kenarda hocamızı attı… Trabzonspor'u durdurmak için operasyona başladılar… yorumları yaptılar.
Maçta Sivasspor'un golünü Leke James atarken, Trabzonspor 3 dakika sonra Abdülkadir Ömür ile gole karşılık verdi. Maçta geri kalan bölümde gol olmadı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.