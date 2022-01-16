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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Muric duvar ördü

Muric duvar ördü

Assombalonga ile geriye düşen sarı-kırmızılılar, 87’de Mane’nin golüyle eşitliği sağladı. 9 kurtarış yapan Adana ekibinin kalecisi, Kayseri’ye galibiyet izni vermedi

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. Koronavirüs'ten dolayı maça önemli eksiklerle çıkan iki ekipten Adana Demir, 26. dakikada Assombalonga'nın Uğur Demirok'a çarpan şutuyla öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken Kayserispor ikinci devrede baskısını arttırdı. 62'de sarı-kırmızılılar, Attamah'ın kafasıyla ağları sarssa da ofsayt kararı çıktı. Oyunun kontrolünü ele alan Hikmet Karaman'ın takımı, Gavranovic'in ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Muric engelini geçemedi. 87'de gelişen atakta İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1. Maçın son pozisyonunda Bjarnason, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak Lung'a takıldı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SEZON REKORU
Kayserispor 16 şutta 11 isabet bulurken, bu sezon ligdeki en çok çerçeveyi tutturduğu maçını oynadı. Adana Demirspor'un kalecisi Muric, isabet eden şutların 9'unu kurtardı.

AHMET ÇALIK İÇİN KARANFİL YAĞDI
11 Ocak'ta vefat eden Konyaspor'un 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık'ı maçın 6. dakikasında taraftarlar ve futbolcular alkışlarla andı. Sahaya karanfiller atıldı.

ALPER ULUDAĞ ADANA DEMİR'DE
Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile yollarını ayıran sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu, Mavi Şimşekler ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylece Adana ekibi, ocak ayının 3. transferini yaptı. Adana Demir teknik direktörü Montella ise maçtan sonra, "Kazansaydık mükellel olurdu. Maalesef beraberlikle bitti. Enerjimizi toparlamamız gerekiyor" dedi.

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Muric duvar ördü
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