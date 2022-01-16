Muric duvar ördü

Assombalonga ile geriye düşen sarı-kırmızılılar, 87’de Mane’nin golüyle eşitliği sağladı. 9 kurtarış yapan Adana ekibinin kalecisi, Kayseri’ye galibiyet izni vermedi
Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. Koronavirüs'ten dolayı maça önemli eksiklerle çıkan iki ekipten Adana Demir, 26. dakikadaAssombalonga'nın UğurDemirok'a çarpan şutuyla önegeçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken Kayserispor ikinci devrede baskısını arttırdı. 62'desarı-kırmızılılar, Attamah'ınkafasıyla ağları sarssa da ofsaytkararı çıktı. Oyunun kontrolünü ele alan Hikmet Karaman'ın takımı, Gavranovic'in cezaalanı ön çizgisinden vuruşundakaleci Muric engelini geçemedi. 87'de gelişen atakta İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane yerden vuruşuylameşin yuvarlağı filelere yolladı:1-1. Maçın son pozisyonunda Bjarnason, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak Lung'a takıldı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
SEZON REKORU
Kayserispor 16 şutta 11 isabet bulurken, bu sezon ligdeki en çok çerçeveyi tutturduğu maçını oynadı. Adana Demirspor'un kalecisi Muric, isabet eden şutların 9'unu kurtardı.
AHMET ÇALIK İÇİN KARANFİL YAĞDI
11 Ocak'ta vefat eden Konyaspor'un 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık'ı maçın 6. dakikasında taraftarlar ve futbolcular alkışlarla andı. Sahaya karanfiller atıldı.
ALPER ULUDAĞ ADANA DEMİR'DE
AdanaDemirspor, geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile yollarını ayıran sol bek Alper Uludağ'ı kadrosunakattı. 31 yaşındaki oyuncu, Mavi Şimşekler ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylece Adana ekibi, ocak ayının 3. transferini yaptı. Adana Demir teknik direktörü Montella ise maçtan sonra, "Kazansaydık mükellelolurdu. Maalesef beraberliklebitti. Enerjimizi toparlamamızgerekiyor" dedi.