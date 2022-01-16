Özrü kabahatinden büyük

G.Saray sosyal medya çıkmazına girdi... Yeni teknik heyette tercüman olarak işe başlayan Marc Gonzalo Martinez'in sosyalmedyaya düşen görüntülerindensonra görevine son verilmişti. Dün de yönetici Işıtan Gün'ün 2009-2011 yılları arasında attığı müstehcen (!) ve kadınlarıhedef alan tweetler Aslan'ı karıştırdı. Başkan Burak Elmas, "Kabul etmemiz mümkündeğil.. Açılama yapacak" dedi. Ardından Işıtan Gün: "10 yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerinneden bugün ortaya çıkartıldıklarınıbiliyorum. Bugünden geriye baktığımdaönemli bir hata olarak gördüğümbu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim." Bu sözler de tepki çekti. G.Saray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden RezanEpözdemir de konuya dahil olup, "Yıllardır mücadele ettiğimiz kadını ötekileştiren ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda mücadele eden bir hukukçu olarak en hafif tabiriyle kınıyorum" yorumu yaptı. Gün'ün istifa edeceği öğrenildi.