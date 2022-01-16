Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Domenec Torrent ilk maçına Hatayspor karşısında çıkıyor! Galatasaray'ın 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.1.2022 17:46 Son Güncelleme: 16.1.2022 18:02

Son dakika: Domenec Torrent ilk maçına Hatayspor karşısında çıkıyor! Galatasaray'ın 11'i belli oldu...

Son dakika: Domenec Torrent ilk maçına Hatayspor karşısında çıkıyor! Galatasaray’ın 11’i belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'in 21. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Haftanın son maçında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, Galatasaray'daki ilk maçına çıkıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Saba, Diouf, Dylan.

Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.

Galatasaray, ilk 11 paylaşımında Ahmet Çalık'ı andı.

TORRENT İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalanan 59 yaşındaki İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başındaki ilk sınavını Hatayspor deplasmanında verecek.

ALTI FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, formasını terletemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Berkan Kutlu, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom", kalesindeki 10 gole engel olamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Son dakika | Eğitimde, "öğretmen devrimi"! Öğretmen odaklı eğitim modeli
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Domenec Torrent ilk maçına Hatayspor karşısında çıkıyor! Galatasaray'ın 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA