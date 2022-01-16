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Giriş Tarihi: 16.1.2022 13:29 Son Güncelleme: 16.1.2022 13:40

Süper Lig'de 13 maçtır kazanamayan Altay'ın konuğu Alanyaspor! -CANLI-

Süper Lig’de 13 maçtır kazanamayan Altay’ın konuğu Alanyaspor! -CANLI-

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Mustafa Denizli'nin istifası sonrası Mert Nobre yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Altay'ın konuğu bugün Alanyaspor. Lige iyi başlamayan fakat son 13 maçını kazanamayan Altay bu maçı kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son iki maçını da kaybeden Alanyaspor tekrar galibiyet elde etmek istiyor.

Süper Lig'de pazar günü heyecanı Altay-Alanyaspor karşılaşmasıyla başladı. Altay, Mustafa Denizli'nin istifası sonrası teknik direktörlük görevine gelen Mert Nobre ilk maçına çıkacak. İlk maçında mağlubiyet alan Alanyaspor, teknik direktörü Farioli ise ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu maçı Volkan Bayarslan yönetiyor.

CANLI SKOR / Altay 0-0 Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

Altay: Lis, Pinares, Ceyhun, Bamba, Kazımcan, Thiam, Kappel, Naderi, Murat Akça, Björkander, Thaciano

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Alanyaspor ile oynadığı son iki resmi maçı toplam altı gol atarak kazanan Altay, daha önceki beş karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almış (2G 3M) ve toplam dört gol sevinci yaşamıştı.

-Altay ile oynadığı tek Süper Lig maçını 4-1 kaybeden Alanyaspor'un en üst ligde 2+ kez karşılaşıp puan alamadığı bir rakibi bulunmuyor.

-Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı kazanamayan Altay (3B 10M), kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

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Süper Lig'de 13 maçtır kazanamayan Altay'ın konuğu Alanyaspor! -CANLI-
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