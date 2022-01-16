Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Giresunspor'un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol geldi... -CANLI-
Giriş Tarihi: 16.1.2022 15:58 Son Güncelleme: 16.1.2022 16:19

Süper Lig'de Giresunspor'un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol geldi... -CANLI-

Süper Lig’de Giresunspor’un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol geldi... -CANLI-

Süper Lig'de son maçında Galatasaray'ı yenen Giresunspor'un bugünkü konuğu Kasımpaşa. Son 8 maçında 5 galibiyet alan Giresunspor, bugün ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen ve son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Ligin sürpriz takımlarından biri olan Giresunspor, son 3 haftada kaybetmeyen Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Zorlu maç saat 16:00'da başladı. Maç öncesinde Giresunspor 25 puanla 14. ve Kasımpaşa ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Zorlu maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

CANLI SKOR / Giresunspor 0-1 Kasımpaşa

GOL: 12' Mortadha

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Sergio, Zeki, Balde.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Kasımpaşa'yı konuk ettiği son üç lig maçını kazanamayan ve bu karşılaşmalarda gol atamayan Giresunspor (1B 2M), son galibiyetini Mayıs 1990'da aldı (2-0).

-Giresunspor ile oynadığı son altı lig maçının sadece birini kaybeden Kasımpaşa (3G 2B), bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı.

-Süper Lig'de oynadığı son dört iç saha maçının üçünü kazanan Giresunspor (1M), daha önceki 20 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 10B 7M).

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Süper Lig'de Giresunspor'un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol geldi... -CANLI-
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