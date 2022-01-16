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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Süper Lig’in fatihi Pesic

Süper Lig’in fatihi Pesic
İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, evinde Ç.Rize'yi 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin yüzü bu sezon dış sahada gülmezken, ev sahibi takım ise 3 maç sonra 3 puanla tanıştı. 31'de Pesic, Salih Dursun'un pasında takımını öne geçirdi. Salih Dursun 75'te bu kez ağları sarsan isim oldu. 30 yaşındaki oyuncu, 7 yıl sonra golle tanıştı. Karagümrük 77'te Zukanovic'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Biglia ise sarı kart cezalısı durumuna düştü. İki isim de salı günü Beşiktaş'a karşı yok. Pesic, Fatih Karagümrük'ün lig tarihinde en fazla gol (12) atan oyuncusu olurken, krallıkta da zirvede yer alıyor.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ GOLCÜSÜ BİZDE'
Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel şunları kaydetti: "Geldiğimden beri çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel olarak biraz daha idmanları yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralığı yok. Takımımızın fizik anlamda daha iyi olduğunu gördük. Pesic bu ligin en iyi golcüsü."

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Süper Lig’in fatihi Pesic
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