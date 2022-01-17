1 numara problem

Yapılan kontrollerde Berke Özer’in belinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Genç eldivenin, ağrılarının şiddeti anbean takip edilecek. Kalede o mu yoksa Ertuğrul Çetin mi olacak, yarın akşam son karar verilecek
Altay Bayındır'ın Süper Lig'in 11. haftasındaKonyaspor deplasmanında72. dakikadasakatlanıp gözyaşlarıiçinde sahayı terketmesiyle eldivenleri giyen Berke Özer, önceki gün Antalya deplasmanında aynı kaderi yaşadı. 21 yaşındakifile bekçisi, 85. dakikadabir pozisyonda belinin üstünedüşünce oyuna devam edemedive yerini 18'lik OsmanErtuğrul Çetin'e bıraktı... Dün MR'ı çekilen Berke'nin kontrollerinde ciddi bir bulgaya rastlanmadı. Ancak oyuncunun ağrılarının şiddetli olduğu belirtildi. 21 yaşındaki kalecinin ağrıları anbean takip edilecek ve son karar yarın akşam verilecek.
'BUNU FIRSATA ÇEVİREBİLİRSİNİZ'
Böylece çarşamba günü Altay maçında kalede ya Berke ya da Antalya'da son dakikalarda eldivenleri devralan Ertuğrul olacak. Göreve gelir gelmez kendisini kaleci probleminin içinde bulan İsmail Kartal ve ekibi, Ertuğrul ve Bartu'yu terapiye aldı. Genç kalecilereduyulan güven dile getirilirken,bu durumufırsata çevirip, kendileriniispatlayabileceklerianlatılıyor.
ÇOK YORULDUN ONUN İÇİN ALDIM! Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Antalya maçında 64. dakikada oyundan alınması polemik konusu olmuştu. Tecrübeli futbolcunun çok yorulması dolayısıyla çıkarıldığı ifade edildi. Kaptan'ın Altay karşılaşmasına da 11'de başlaması bekleniyor.
SORU: Fenerbahçe'nin başına şu anda Löwya da Jesus gelse bir şey değişir mi?
GÜRCAN BİLGİÇ
F.Bahçe'nin asıl sorunu akıllarda
Fenerbahçe'nin problemi mental... Oyuncularsezon başından beritakım olamadılar. Düzenli bir ilk 11 oluşmadı. Vitor Pereira, önemli oyuncularla sorunlar yaşadı. Sonrasında da ipin ucu kaçtı. Jesus veya Löw, hatta İsmail Kartal; sorun sahada değil; akıllarda. Bu yüzden takımın başındakiismin yeniden birtakım ruhu inşa etmesive grup içinden liderlerbulması lazım. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da en önemli sorunu, güvenilen, saygın kaptanlarının olmaması. Zor günlerde takım kaptanı sorumluluk alır, arkadaşlarına da bunu paylaştırır. O çok hedef alınan 'arka beşli' bu yüzden çok önemlidir. Fenerbahçe'nin kolunabant takan oyuncusuvar ama lideri yok. Yani kimi getirseniz önce bu temeli atması lazım. Sezon sonuna kadar da görev taraftara düşüyor. Altay maçıyla birlikte 'vazgeçmediklerini' oyunculara gösterip, onları tekrar mücadelenin içine almaları lazım.
ALİ GÜLTİKEN
Şu noktada isim hiç önemli değil
Futbolun kendi içinde bazı dinamikleri ve gerçekleri var. Büyük takımlar şampiyonluk hedefinden uzaklaştığında sorunlar çok farklı noktalara gider. Belli bir seviyeden sonra ise sezonlar kayıp hale gelir. Fenerbahçe'deiyi bir oyuncugrubu olmasına rağmenuzaklaşılan hedef,motivasyonu da yoketmiş gibi görünüyor. Siz ne kadar soyunma odasında oyunculara birçok şeyi anlatsanız da oyuncu puan cetveline ve hedefe olan mesafesine bakar. Buradaki uzaklık teknik adamlar tarafından ortaya konulan fikirleri ve sözleri suya yazılır hale getirir. Kulak dinler ama gözgördüğüne inanır. O yüzden teknik direktörün şu anda isminin çok fark yaratacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin puan farkından ziyade başka sorunları var. Özellikle sezon başındanberi henüz bir taktiğininbile oluşmamışolması, oyun düzeninin ne olduğunun belli olmaması ve sürekli değişen kadrolar işi daha da zorlaştırdı. Beşiktaş ve Galatasaray her şeye rağmen kendi sıkıntılarının ötesinde, en azından bir oyun düzenine sahipler. Ne oynadıklarını biliyorlar. F.Bahçe'de bu da yok.
BÜLENT TİMURLENK
Temizlik harekâtı olacağı kesin!
Başkan Ali Koç'un 'Devreortasında takım almakistemiyorlar' dediği hocalareğer Löw ya da Jesus isehaksız değiller. İkisi de üstdüzey kariyerlerine geleceksezon taze bir başlangıçeklemek varken budönem alabilecekleri kötüskorlarla hırpalanmak istemiyorlardır.İsmail Kartalbu durumda gelecekhocanın dublörü,hava yastığı oluyor.Antalya'da Fenerbahçe'ninsahaya çıkardığı kadronun63 dakika rakip kaleye şutdahi çekememesi inanılmaz.Kimsenin elinde sihirlideğnek yok. Bu kadrodasezon sonunda yine birbüyük temizlik harekâtıolacağı kesin. BugünlerdeLöw ya da Jesus ile anlaşılırsabu teknik adamlarsezonun kalanını izler, gideceklerve gelecekler listesinihazırlarlar. Fenerbahçeteknik adam değişimindeen az bir ay gecikti.Elbette ortada TürkiyeKupası ve Konferans Ligihedefi de var ama geçmişlerinibildiğiniz futbolcularınAntalya'daki hücumverimsizliğini gerçektenanlayabilmek ve açıklayabilmekzor.
MURAT ÖZBOSTAN
Kim gelirse gelsin bir şey değişmez
Fenerbahçe birçok kez eline gelen fırsatı kaçırdı. Trabzonspor'un puan kaybettiği maçlar oldu. Eğer kendi oynadığı karşılaşmalarda üç puan alsaydı bugün belki puan farkı bu kadar fazla olmayacaktı. Bu nedenle bu saattensonra hangi hoca gelirsegelsin, ismi ve markasıne olursa olsunaçıkçası Fenerbahçe'debir şey değişeceğinidüşünmüyorum. Sonuç itibariyle yıldız futbolcular havlu atmış zaten. Bakıldığı zaman çok yüksek rakamlar alan, yüksek paralarla transfer edilmiş yıldızların takımı sahiplenmemeleri, sahada varlıklarını ortaya koymamaları net bir şekilde görülüyor. Artık İsmail Kartal'ın yapacağı şey, daha çok genç oyunculara şans vermek, Türkiye Kupası'na odaklanmak ve Avrupa'da iyi sonuçlar alabilmek. Özetle İsmail Kartalgider, başkası gelir hiçbirşey değişmez.
LÖW GERİ DÖNMEDİ!
Haziran ayına kadar İsmail Kartal'da karar kılan Fenerbahçe yönetimi, teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta sonunu Londra'daki evinde geçirirken, Almanya'da buluşup görüştüğü Joachim Löw'den de haber bekledi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının konuyla ilgili herhangi bir geri dönüşü olmadı. İkili arasındaki ikinci görüşmenin tarihi belirsiz.
ZAMANIMIZ AZ AMA MORAL BOZMAK YOK
F.BAHÇE'NIN başındaki ikinci dönemine Antalya beraberliğiile başlayan teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına taktiğe bağlılık konusunda gösterdikleri konsantrasyon için teşekkür etti. 60 yaşındaki teknik adam, "Belki az zamanımız var amakalitemiz ortada. Ben hepinizeinanıyorum. Bu ligin en iyioyuncularısınız. Bunun üstesindengeleceksiniz" sözleriyle takımına öz güven aşıladı. Altay maçında bir adım daha ileri gideceklerine vurgu yapan Kartal, "Kazanarak yoladevam edeceğiz. Ligi en azındanFenerbahçe'ye yakışan şekildetamamlayacağız. Siz yeter ki çalışmaya ve hedefe odaklanmaya devam edin. Kupa ve Avrupa'da da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.