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Giriş Tarihi: 17.1.2022

1 numara problem

Volkan DEMİRKUŞAK
1 numara problem

Yapılan kontrollerde Berke Özer’in belinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Genç eldivenin, ağrılarının şiddeti anbean takip edilecek. Kalede o mu yoksa Ertuğrul Çetin mi olacak, yarın akşam son karar verilecek

Altay Bayındır'ın Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında 72. dakikada sakatlanıp gözyaşları içinde sahayı terk etmesiyle eldivenleri giyen Berke Özer, önceki gün Antalya deplasmanında aynı kaderi yaşadı. 21 yaşındaki file bekçisi, 85. dakikada bir pozisyonda belinin üstüne düşünce oyuna devam edemedi ve yerini 18'lik Osman Ertuğrul Çetin'e bıraktı... Dün MR'ı çekilen Berke'nin kontrollerinde ciddi bir bulgaya rastlanmadı. Ancak oyuncunun ağrılarının şiddetli olduğu belirtildi. 21 yaşındaki kalecinin ağrıları anbean takip edilecek ve son karar yarın akşam verilecek.



'BUNU FIRSATA ÇEVİREBİLİRSİNİZ'
Böylece çarşamba günü Altay maçında kalede ya Berke ya da Antalya'da son dakikalarda eldivenleri devralan Ertuğrul olacak. Göreve gelir gelmez kendisini kaleci probleminin içinde bulan İsmail Kartal ve ekibi, Ertuğrul ve Bartu'yu terapiye aldı. Genç kalecilere duyulan güven dile getirilirken, bu durumu fırsata çevirip, kendilerini ispatlayabilecekleri anlatılıyor.

ÇOK YORULDUN ONUN İÇİN ALDIM!
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Antalya maçında 64. dakikada oyundan alınması polemik konusu olmuştu. Tecrübeli futbolcunun çok yorulması dolayısıyla çıkarıldığı ifade edildi. Kaptan'ın Altay karşılaşmasına da 11'de başlaması bekleniyor.

SORU: Fenerbahçe'nin başına şu anda Löw ya da Jesus gelse bir şey değişir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ

F.Bahçe'nin asıl sorunu akıllarda
Fenerbahçe'nin problemi mental... Oyuncular sezon başından beri takım olamadılar. Düzenli bir ilk 11 oluşmadı. Vitor Pereira, önemli oyuncularla sorunlar yaşadı. Sonrasında da ipin ucu kaçtı. Jesus veya Löw, hatta İsmail Kartal; sorun sahada değil; akıllarda. Bu yüzden takımın başındaki ismin yeniden bir takım ruhu inşa etmesi ve grup içinden liderler bulması lazım. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da en önemli sorunu, güvenilen, saygın kaptanlarının olmaması. Zor günlerde takım kaptanı sorumluluk alır, arkadaşlarına da bunu paylaştırır. O çok hedef alınan 'arka beşli' bu yüzden çok önemlidir. Fenerbahçe'nin koluna bant takan oyuncusu var ama lideri yok. Yani kimi getirseniz önce bu temeli atması lazım. Sezon sonuna kadar da görev taraftara düşüyor. Altay maçıyla birlikte 'vazgeçmediklerini' oyunculara gösterip, onları tekrar mücadelenin içine almaları lazım.



ALİ GÜLTİKEN

Şu noktada isim hiç önemli değil
Futbolun kendi içinde bazı dinamikleri ve gerçekleri var. Büyük takımlar şampiyonluk hedefinden uzaklaştığında sorunlar çok farklı noktalara gider. Belli bir seviyeden sonra ise sezonlar kayıp hale gelir. Fenerbahçe'de iyi bir oyuncu grubu olmasına rağmen uzaklaşılan hedef, motivasyonu da yok etmiş gibi görünüyor. Siz ne kadar soyunma odasında oyunculara birçok şeyi anlatsanız da oyuncu puan cetveline ve hedefe olan mesafesine bakar. Buradaki uzaklık teknik adamlar tarafından ortaya konulan fikirleri ve sözleri suya yazılır hale getirir. Kulak dinler ama göz gördüğüne inanır. O yüzden teknik direktörün şu anda isminin çok fark yaratacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin puan farkından ziyade başka sorunları var. Özellikle sezon başından beri henüz bir taktiğinin bile oluşmamış olması, oyun düzeninin ne olduğunun belli olmaması ve sürekli değişen kadrolar işi daha da zorlaştırdı. Beşiktaş ve Galatasaray her şeye rağmen kendi sıkıntılarının ötesinde, en azından bir oyun düzenine sahipler. Ne oynadıklarını biliyorlar. F.Bahçe'de bu da yok.

BÜLENT TİMURLENK

Temizlik harekâtı olacağı kesin!
Başkan Ali Koç'un 'Devre ortasında takım almak istemiyorlar' dediği hocalar eğer Löw ya da Jesus ise haksız değiller. İkisi de üst düzey kariyerlerine gelecek sezon taze bir başlangıç eklemek varken bu dönem alabilecekleri kötü skorlarla hırpalanmak istemiyorlardır. İsmail Kartal bu durumda gelecek hocanın dublörü, hava yastığı oluyor. Antalya'da Fenerbahçe'nin sahaya çıkardığı kadronun 63 dakika rakip kaleye şut dahi çekememesi inanılmaz. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bu kadroda sezon sonunda yine bir büyük temizlik harekâtı olacağı kesin. Bugünlerde Löw ya da Jesus ile anlaşılırsa bu teknik adamlar sezonun kalanını izler, gidecekler ve gelecekler listesini hazırlarlar. Fenerbahçe teknik adam değişiminde en az bir ay gecikti. Elbette ortada Türkiye Kupası ve Konferans Ligi hedefi de var ama geçmişlerini bildiğiniz futbolcuların Antalya'daki hücum verimsizliğini gerçekten anlayabilmek ve açıklayabilmek zor.



MURAT ÖZBOSTAN

Kim gelirse gelsin bir şey değişmez
Fenerbahçe birçok kez eline gelen fırsatı kaçırdı. Trabzonspor'un puan kaybettiği maçlar oldu. Eğer kendi oynadığı karşılaşmalarda üç puan alsaydı bugün belki puan farkı bu kadar fazla olmayacaktı. Bu nedenle bu saatten sonra hangi hoca gelirse gelsin, ismi ve markası ne olursa olsun açıkçası Fenerbahçe'de bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Sonuç itibariyle yıldız futbolcular havlu atmış zaten. Bakıldığı zaman çok yüksek rakamlar alan, yüksek paralarla transfer edilmiş yıldızların takımı sahiplenmemeleri, sahada varlıklarını ortaya koymamaları net bir şekilde görülüyor. Artık İsmail Kartal'ın yapacağı şey, daha çok genç oyunculara şans vermek, Türkiye Kupası'na odaklanmak ve Avrupa'da iyi sonuçlar alabilmek. Özetle İsmail Kartal gider, başkası gelir hiçbir şey değişmez.

LÖW GERİ DÖNMEDİ!
Haziran ayına kadar İsmail Kartal'da karar kılan Fenerbahçe yönetimi, teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta sonunu Londra'daki evinde geçirirken, Almanya'da buluşup görüştüğü Joachim Löw'den de haber bekledi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının konuyla ilgili herhangi bir geri dönüşü olmadı. İkili arasındaki ikinci görüşmenin tarihi belirsiz.

ZAMANIMIZ AZ AMA MORAL BOZMAK YOK
F.BAHÇE'NIN başındaki ikinci dönemine Antalya beraberliği ile başlayan teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına taktiğe bağlılık konusunda gösterdikleri konsantrasyon için teşekkür etti. 60 yaşındaki teknik adam, "Belki az zamanımız var ama kalitemiz ortada. Ben hepinize inanıyorum. Bu ligin en iyi oyuncularısınız. Bunun üstesinden geleceksiniz" sözleriyle takımına öz güven aşıladı. Altay maçında bir adım daha ileri gideceklerine vurgu yapan Kartal, "Kazanarak yola devam edeceğiz. Ligi en azından Fenerbahçe'ye yakışan şekilde tamamlayacağız. Siz yeter ki çalışmaya ve hedefe odaklanmaya devam edin. Kupa ve Avrupa'da da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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