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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Alanyaspor nefes aldı

Alanyaspor nefes aldı

26’da Emre Akbaba’nın şık vuruşuyla öne geçen turuncu-yeşilliler, 81’de de Oğuz’un golüyle fişi çekip dört maç aradan sonra galip geldi

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Altay'ı 2-0 ile geçerek dört maç sonra kazanırken, teknik direktörlüğe Mert Nobre'yi getiren İzmir ekibinin galibiyet hasreti 14 karşılaşmaya çıktı. 26'da Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Eduardo'nun pasında Emre Akbaba, tek vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. İzmir ekibi Altay, ikinci devrede baskısını arttıran taraf olsa da istediği golü atamadı. Çok adamla yüklenen Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın plasesi 81'de skoru belirledi: 0-2.

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Alanyaspor nefes aldı
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