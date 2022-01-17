Alanyaspor nefes aldı

26’da Emre Akbaba’nın şık vuruşuyla öne geçen turuncu-yeşilliler, 81’de de Oğuz’un golüyle fişi çekip dört maç aradan sonra galip geldi
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Altay'ı 2-0 ile geçerek dört maç sonra kazanırken, teknik direktörlüğe Mert Nobre'yi getiren İzmirekibinin galibiyethasreti 14 karşılaşmayaçıktı. 26'da Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Eduardo'nun pasında EmreAkbaba, tek vuruşla topuağlara yolladı: 0-1. İzmir ekibi Altay, ikinci devrede baskısını arttıran taraf olsa da istediği golü atamadı. Çok adamlayüklenen Alanyaspor'daOğuz Aydın'ın plasesi 81'deskoru belirledi: 0-2.