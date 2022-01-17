Aslan’a yine hüsran

Hatay deplasmanında Emre ve Kerem ile iki kez öne geçen ve bir penaltı kaçıran sarı-kırmızılılar, Diouf (penaltı), Kamara ve Lobzhanidze’yi (2) durduramayınca ağır bir yenilgi aldı. 82’de Taylan atıldı
Düşüşünü sürdüren Aslan, ligde son oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi Galatasaray'da kötü gidişi yeni hoca Torrent de durduramadı ve Hatayspor iki kez geriden gelip sarı-kırmızılıları yendi. Tempolu başlayan mücadelede Berkan'la net fırsatı harcayan Aslan'ın organize geliştirdiği atakta soldan Van Aanholt'un ortasını sağdan Emre Kılınç tamamladı. Van Aanholt kazanılan penaltıyı kötü kullanınca skor 2-0 olmadı. Hakem Erkan Özdamar, tartışmaya açık pozisyonda VAR'dan penaltıyı verdi, Diouf skoru eşitledi. Devre bitecekti ki sahneye Kerem çıktıve frikikten90'u gördü.İkinci yarıda Galatasaray 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı çünkü kalesinde İsmail Çipe vardı! Kamara ile tekrar beraberliği bulan Hatay, Boey'in topu kaptırdığı, Van Aanholt'un ileride kaldığı pozisyonda Lobzhanidze ile öne geçti. Lobzhanidze uzatmada maçı bitiren golü İsmail'i terse yatırarak attı.
VAR'DAN PENALTI ÇIKTI 40. dakikada Alpaslan Öztürk'ün Kamara'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar, VAR çağrısı sonrası ekran başına geçerek pozisyonu izledi. Özdamar tartışma yaratan pozisyonda penaltı kararı verdi. 43. dakikada topun başına geçen Diouf, golü yaptı.
İKİ CEZALI BİRDEN
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Ribeiro'yu sert şekilde ittiği için 82'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda sarı kartla sınırı aşan Berkan Kutlu da cezalı duruma düştü. İki futbolcu perşembe günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.