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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:35 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:40

Cengiz Ünder'den taraftara teşekkür! "Marsilya artık benim ailem"

İHA
Cengiz Ünder’den taraftara teşekkür! Marsilya artık benim ailem

Lille ağlarına müthiş bir gol atan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarlarına teşekkür etti. Kendisi için koreografiden dolayı Fransız taraftarlara teşekkür eden Ünder, şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim."

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adına hazırlanan koreografi için taraftarlara teşekkür etti. Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, son şampiyon Lille'i ağırladı. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 75. dakikada gol attığı maç 1-1 sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Bordeaux ile oynanan müsabakada galibiyet golünü kaydeden Cengiz, 44 yıl sonra Marsilya'nın, Bordeaux deplasmanından zaferle dönmesini sağlamış ve Fransa'da geniş yankı bulmuştu. Marsilya taraftarları da Lille maçı öncesi Stade Orange Velodrome tribünlerinde Türk bayrağı ve 'Ünder' yazılı koreografi hazırlayarak, Cengiz Ünder'e teşekkürlerini iletti.

"Tarihi zafer için teşekkürler" yazılı koreografi için 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarına teşekkür ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Önce sahaya çıktığımda tribünlerde gördüğüm koreografiyi asla unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve son dakikaya kadar ailem için savaşmaya devam edeceğim.

Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim. Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı."

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Cengiz Ünder'den taraftara teşekkür! "Marsilya artık benim ailem"
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