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Giriş Tarihi: 17.1.2022 13:17 Son Güncelleme: 17.1.2022 13:22

Cüneyt Çakır, Katar 2022 Dünya Kupası'na davet edildi!

Cüneyt Çakır, Katar 2022 Dünya Kupası’na davet edildi!

FIFA kokartlı hakemlerimizden olan Cüneyt Çakır, Katar 2022 Dünya Kupası Hakem Semineri'ne davet edildi!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, bugün başlayacak ve 21 Ocak Cuma günü bitecek Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'nde yer alacak.

GÖREV ALACAK ADAY HAKEMLER DE DAVET EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak seminere, FIFA tarafından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerinde görev almaya aday olan hakemler davet edildi. Seminere Cüneyt Çakır ile birlikte 20 hakem, 16 video yardımcı hakem katılıyor.

Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve video yardımcı hakem eğitimi verilecek.

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