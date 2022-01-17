Fabrice N'Sakala'ya hocasından çağrı! "Kendine kulüp bul"

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'ya Demokratik Kongo Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'den uyarı geldi.
Cuper, tecrübeli sol beke Dünya Kupası Play-Offları'nda milli takıma çağrılması için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmesi gerektiğini iletti.
Kontratı sezon sonu bitecek N'Sakala, takım bulması halinde hemen ayrılacak.
EMİRHAN KULÜBEYE
Gaziantep FK maçında görev alamayan Montero, Vida, Alex Teixeira ve Atiba takıma dönünce teknik heyeti tatlı bir telaş aldı.
Önder Karaveli'yi özellikle savunma tercihleri zorluyor. Hücum hattında Emirhan İlkhan'ın yerine Oğuzhan, Güven yerine de Larin'i sahaya sürmeyi planlayan Karaveli, stoper ikilisine ise henüz karar vermedi.
Welinton'dan memnun olan deneyimli hocanın Montero'yu kulübeye çekebileceği belirtildi. Bu durumda tandem Vida-Welinton olacak.