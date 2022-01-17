İtalyan yıldızın kontratında daha düşük bir serbest kalma maddesi olduğunu da belirten Başkan, “Ben git desem de para kazandırmadan gitmez. Bizi o kadar benimsedi. Zaten satabilmem için 10 milyon Euro vermeleri lazım” dedi
Adana Demirspor'un sezon başında İtalyan ekibi Monza'dan bonservisbedeli ödemeden renklerine kattığı Mario Balotelli, performansıyla yeniden kendini tüm dünyaya hatırlattı. Bu sezon 20 resmi maçta 10 golekatkı veren 31 yaşındaki oyuncu için kulüpler, Mavi Şimşekler'in kapısını çalmaya başladı. BaşkanMurat Sancak, Balotelli'ye6-6.5 milyon Euro civarındabir teklif geldiğiniancak vermeyi düşünmediklerinisöyledi. Başkan, düşündükleri bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak açıkladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 4 MİLYON
Başkan Sancak, "Balotelli gibi futbolcuyaher zaman teklif gelir ama şu andavermeyi düşünmüyoruz. Çünkü onunayarında bir futbolcu almaya kalktığınızzaman bu fiyata alamazsın. Benim Balotelli'yisatabilmem için 10 milyon Euro'yuceplerine koymaları lazım. Gerçi serbestkalma maddesi daha düşük (4 milyonEuro) ama ben 'git' demezsem gitmez. Balotelliile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni çoksever, sayar. Ben de onu çok severim. İyibir ilişkimiz var. Ben git desem de gitmez,Adana Demirspor'u öyle sahiplenmişdurumda" şeklinde konuştu.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
Yeniden üst lig seviyesine geldi Başkan Sancak'a 6.5 milyon Euro'luk bir teklif gelmişse, bedavayaaldıkları bir oyuncu içinbu iyi bir rakam. Adana Demirspor onun yeniden Avrupa'da en üst lig seviyesine gelmesini sağladı. Unutmayalım, oynadığı son takım Berlusconi'ninoyuncağı Monza'ydı. Menajeri Mino Raiola, kıtanın iki süper menajerinden biri. Balotelli de onun sözünden çıkmıyor. 'Satarsanızyeri dolar mı?' sorusuna yanıt bulabileceğiniz çok sayıda golcü var dünyada. Balotelli'nin Adana'dakeyfi yerinde. Takımla da yönetimle de sıcak ilişkiler içinde olduğu ortada. Bu seviyedeki futbolcular gitmekisterlerse giderler. O yüzden Balotelli ve Raiola'nın çizeceği yolu haziran ayında görmek lazım.