Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Git demezsem gitmez!
Giriş Tarihi: 17.1.2022

Git demezsem gitmez!

Git demezsem gitmez!

İtalyan yıldızın kontratında daha düşük bir serbest kalma maddesi olduğunu da belirten Başkan, “Ben git desem de para kazandırmadan gitmez. Bizi o kadar benimsedi. Zaten satabilmem için 10 milyon Euro vermeleri lazım” dedi

Adana Demirspor'un sezon başında İtalyan ekibi Monza'dan bonservis bedeli ödemeden renklerine kattığı Mario Balotelli, performansıyla yeniden kendini tüm dünyaya hatırlattı. Bu sezon 20 resmi maçta 10 gole katkı veren 31 yaşındaki oyuncu için kulüpler, Mavi Şimşekler'in kapısını çalmaya başladı. Başkan Murat Sancak, Balotelli'ye 6-6.5 milyon Euro civarında bir teklif geldiğini ancak vermeyi düşünmediklerini söyledi. Başkan, düşündükleri bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak açıkladı.



SERBEST KALMA BEDELİ 4 MİLYON
Başkan Sancak, "Balotelli gibi futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü onun ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyata alamazsın. Benim Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha düşük (4 milyon Euro) ama ben 'git' demezsem gitmez. Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. İyi bir ilişkimiz var. Ben git desem de gitmez, Adana Demirspor'u öyle sahiplenmiş durumda" şeklinde konuştu.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Yeniden üst lig seviyesine geldi
Başkan Sancak'a 6.5 milyon Euro'luk bir teklif gelmişse, bedavaya aldıkları bir oyuncu için bu iyi bir rakam. Adana Demirspor onun yeniden Avrupa'da en üst lig seviyesine gelmesini sağladı. Unutmayalım, oynadığı son takım Berlusconi'nin oyuncağı Monza'ydı. Menajeri Mino Raiola, kıtanın iki süper menajerinden biri. Balotelli de onun sözünden çıkmıyor. 'Satarsanız yeri dolar mı?' sorusuna yanıt bulabileceğiniz çok sayıda golcü var dünyada. Balotelli'nin Adana'da keyfi yerinde. Takımla da yönetimle de sıcak ilişkiler içinde olduğu ortada. Bu seviyedeki futbolcular gitmek isterlerse giderler. O yüzden Balotelli ve Raiola'nın çizeceği yolu haziran ayında görmek lazım.

EN ÇOK OKUNANLAR

Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Son dakika: 16 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni Covid-19 genelgesi: Seyahatlerde PCR testi şartı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Git demezsem gitmez!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA