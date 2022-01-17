‘Hakem Yönetimi utanç verici!’

GALATASARAY'IN yöneticilerinden Nihat Kırmızı, maçtan sonra hakemlere yüklenirken şu ifadeleri kullandı: "İyi başlangıç yapmak isterdik ama olmadı. Herkesi göreve çağırıyorum. Bizim istediğimiz adaletli bir yönetim. Boey'in faulü verilmedi ve ardından gol yedik. Kimse Galatasaray ile oyun oynamaya kalkmasın. Biz pozitif adımlar atmak istedik, uğradığımız haksızlıkları anlatmaya çalıştık. Türk futbolunun yüzde 80'i Galatasaray'dır. Hakemlerin yaptıkları utanç verici bir durumdur. Biz tercihlerimizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Camiayı bölmek isteyenler rakiplerimiz. Operasyon yapıldığı söyleniyor. Bunlar çok önemli bir şey değil. Galatasaray camiası birlik beraberlik içinde olmayı bilir."