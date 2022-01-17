Hatay’dan geçit yok

Galatasaray'ı konuk ettiği üç resmi maçı da kazanan Atakaş Hatayspor, bu karşılaşmaların tamamında 3 ve üstü gol attı. Bu sezon geriye düştüğü 12 mücadelede 4. kez kazanmayı başaran Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, bu maçlarda 13 puan topladı ve bu alanda ligin en iyi ikinci ekibi oldu.
'TAKTİK İŞE YARADI'
İKİ golle maça damga vuran isimlerden biri olan Hatayspor'un Gürcü oyuncusu Lobzhanidze, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Patrick van Aanholt iyi bir oyuncu, ne kadar atağa katıldığını biliyorum. Onunla birlikte defansa koşmam gerekiyordu. İkinci yarı yorulacağını düşündüm ve savunma arkasına koşmaya başladım. Bu taktiğimizde başarılı olduk."