Pjanic ‘Kartal’ dedi

Beşiktaş da oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak bu işin gerçekleşmesi için Barça’nın, Pjanic’in 9 milyon Euro olan maaşının büyük bölümünü karşılaması gerekiyor
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye başladı. Boşnak futbolcu, İstanbul'damutlu olduğu, kulübü debenimsediği için yeni sezonda da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor. Kartal'ın kiralama ücreti ödemediği ancak yıllık ücretinin 2milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşıladığı 31 yaşındaki futbolcudan yönetim de memnun.
SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR
Pjanic'in iş disiplini ve karakterinin BaşkanAhmet Nur Çebi ile ekibini fazlasıyla etkilediğibelirtildi. Yönetim, sezon bitimindeBarcelona ile yıldız oyuncuyuyeniden kiralamak için masayaoturacak. Ancak Beşiktaş'ın,Katalan ekibinde yıllık net maaşı9 milyon Euro olan Pjanic'le yolunadevam edebilmesi için Barça'nın,yeniden bu paranınbüyük bir bölümünü karşılamasıgerekiyor.
BATSHUAYİ'YE TAM DESTEK SEZON başından bu yana son vuruşlardaki başarısızlığı nedeniyle eleştirilen Michy Batshuayi, 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçında ağları sarsarak moralini bir nebze olsun düzeltti. Duygusal bir yapıya sahip olan vekötü oynadığı karşılaşmaların ardındaniçine kapanan 28 yaşındaki forvete yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarının büyük destek verdiği belirtildi. Batshuayi ise Karagümrük filelerini de havalandırarak, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta golatmayı hedefliyor. Belçikalı yıldızın, Süper Lig'de toplamda 8 golü bulunuyor.