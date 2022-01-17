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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Trabzonspor’da sıra stoperde

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da sıra stoperde

Ara dönemde 4 önemli isimle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer 5. ve son takviyeyi defansa yapacak. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle aceleci davranılmıyor

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da gözler artık stoper bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi. Samet Akaydın, Koray Günter, Kaan Ayhan ve Samuel Gigot gibi isimlerin de yer aldığı listeden takıma katkı yapacak bir transfer için çalışmalar devam ediyor.

ÖNCELİK TAKAS VE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla bu bölgeye de takviye için harekete geçen bordo-mavililer ince eleyip, sık dokuyor. Zira transferde önemli kriterlerden biri de alınacak futbolcunun maliyeti. Yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen Fırtına daha çok takas ve satın alma opsiyonu içeren teklifler üzerinde duruyor.

AVCI'YA CEZA 1 MAÇ
SIVASSPOR maçında saha kenarındaki çizgileri ihlal ettiği için direkt kırmızı kart gören teknik direktör Abdullah Avcı'nın cezası 1 maç olacak. Bordomavili teknik adamın bu cezayı Giresunspor'a karşı çekmesi ve hafta sonu İstanbul'daki Galatasaray maçında takımının başında olması bekleniyor.

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Trabzonspor’da sıra stoperde
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