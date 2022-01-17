Trabzonspor’da sıra stoperde

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.ve'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da gözler artık stoper bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi.vegibi isimlerin de yer aldığı listeden takıma katkı yapacak bir transfer için çalışmalar devam ediyor.Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla bu bölgeye de takviye için harekete geçen bordo-mavililer ince eleyip, sık dokuyor. Zira transferde önemli kriterlerden biri de alınacak futbolcunun maliyeti. Yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen Fırtına daha çok takas ve satın alma opsiyonu içeren teklifler üzerinde duruyor.SIVASSPOR maçında saha kenarındaki çizgileri ihlal ettiği için direkt kırmızı kart gören teknik direktör Abdullah Avcı'nın cezası 1 maç olacak. Bordomavili teknik adamın bu cezayı Giresunspor'a karşı çekmesi ve hafta sonu İstanbul'daki Galatasaray maçında takımının başında olması bekleniyor.