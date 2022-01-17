Transfer açıklaması

Torrent, “G.Saray’ın daha önce izlediğim maçlarında bir fikre sahiptim. Yazın transfer sezonu olacak. Kendi başıma değil, kulüple birlikte kararlar alacağım” dedi
Domenec Torrent, transferle ilgili soruyu da şu şekilde yanıtladı: "Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarında belli bir fikre sahiptim. Yazın bir transfer sezonu olacak. Kendi başına karar veren bir teknik direktörde değilim. Kulüple birlikte kararlar alacağım transferle ilgili. Oyuncularımız aslında iyi oyuncular. Kendi düşündüklerinden daha iyiler. G.Saray taraftarı çok önemli, onlara hak ettiği şeyi vermemiz gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmalıyız. İki maç üst üste kazandığımız andatakım bir anda değişiklikgösterecektir."